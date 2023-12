DFB-Sperre: Verlängerte Winterpause für Bilbija

Für Filip Bilbija hat die Winterpause begonnen, der Stürmer des SC Paderborn wird im letzten Spiel des Jahres fehlen. Auch beim Auftakt 2024 wird er nicht dabei sein.

Kurz geriet der Sieg beim Hamburger SV noch in Gefahr, beim Stand von 2:1 für den SC Paderborn sah Filip Bilbija von Schiedsrichter Christian Dingert in der 69. Minute die Rote Karte. Der Referee hatte erst Gelb gezückt, nach VAR-Eingriff und Ansicht der Bilder Bilbija aber dann des Feldes verwiesen. In Unterzahl musste der SCP allerdings nur bis zur 78. Minute agieren, dann flog auch Hamburgs Miro Muheim, am Ende blieb es trotz Bilbijas Hinausstellung beim Erfolg des SCP.

Das DFB-Sportgericht hat am Montag das Strafmaß gegen den Angreifer festgelegt, der 23-Jährige muss zweimal zuschauen. Damit wird Bilbija in diesem Jahr nicht mehr auflaufen, denn für den SCP steht nur noch das Spiel gegen den FC Hansa Rostock (Freitag, 18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) auf dem Programm. Aber auch den Auftakt 2024, den die Ostwestfalen gegen die SpVgg Greuther Fürth am 21. Januar ebenfalls zu Hause bestreiten, wird er verpassen.

Bilbija kam vor der Saison vom HSV nach Paderborn und hat seitdem zwölf Spiele für seinen neuen Klub bestritten. Drei Vorlagen und drei Tore stehen zudem in seinem Arbeitsnachweis.

Bilbija wie einst Müller und Zeitz

Tor Nummer drei hatte er gegen den HSV erzielt und sich mit der anschließenden Roten Karte in einen kleinen Kreis eingereiht. Denn er ist der dritte Paderborner, der in der 2. Liga ein Tor erzielt und später vom Platz fliegt. Die Vorgänger waren Manuel Zeitz am 28. September 2012 (Tor und glatt Rot) sowie René Müller am 12. Februar 2006 (zwei Tore und glatt Rot).