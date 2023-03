DFB soll 1000. Länderspiel gegen Ukraine in Bremen austragen

Das 1000. Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft steht vor der Tür. Inzwischen sollen Ort und Gegner feststehen.

Laut der "Sportschau" wird die Partie in Bremen gegen die Ukraine über die Bühne gehen, dem Bericht zufolge wird die Entscheidung am Freitag offiziell verkündet. Die Partie soll am 12. Juni stattfinden und Auftakt eines Länderspiel-Dreierpacks kurz nach dem Saisonende in Bundesliga und Europapokal sein.

Die Partie besäße gleich in doppelter Hinsicht Symbolkraft. Zum einen natürlich, weil es gegen die von Russland überfallene Ukraine geht, zum anderen wegen des Standorts Bremen. Dort fand seit 2012 kein Länderspiel statt, zuletzt hatte der DFB wegen der Forderung der Hansestadt zur Übernahme von Polizeikosteneinsätzen mit der DFL auf Länderspiele an der Weser verzichtet. Wäre die DFB-Elf bei der WM in Katar nicht früh ausgeschieden, hätte das Jubiläumsspiel in Katar stattfinden können, sofern die Flick-Elf ins Halbfinale eingezogen wäre.

Laut "Sportschau" sind im Juni weitere Partien in Polen und in Gelsenkirchen gegen Uruguay geplant. Der DFB hatte bislang weder Gegner noch Spielorte öffentlich kommentiert. Zum Auftakt des Länderspieljahres, in dem Bundestrainer Hansi Flick wegen der Heim-EM im Sommer 2024 nur Testpartien bestreiten kann, trifft der viermalige Weltmeister am 25. März in Mainz auf Peru und am 28. März in Köln auf Belgien. Seinen Kader für diese Partien wird Flick am Freitagnachmittag kommender Woche verkünden. Der Bundestrainer hat bereits angekündigt, personelle Änderungen vorzunehmen.