DFB setzt Pokal-Halbfinals zeitgenau an

Am Wochenende wurden die beiden Halbfinals des DFB-Pokals ausgelost - nun stehen auch die genauen Anstoßzeiten fest.

Wie der DFB am Dienstag vermeldete, wird zunächst am Dienstag, 19. April, das Spiel zwischen dem Hamburger SV und dem SC Freiburg ausgetragen. Einen Tag später, am Mittwoch, 20. April, empfängt dann RB Leipzig den 1. FC Union Berlin. Beide Partien beginnen um 20.45 Uhr und werden in der ARD und bei Sky übertragen.

Das Finale steigt am 21. Mai im Berliner Olympiastadion. Ermittelt wird dann der Nachfolger des aktuellen Titelträgers Borussia Dortmund.

Während der HSV schon dreimal den Pokal gewonnen hat - zuletzt 1987, zugleich der letzte Finaleinzug - und nun der erste Zweitligist in der Vorschlussrunde seit 2011 (Duisburg) ist, winkt dem SC Freiburg das erste Pokal-Endspiel der Vereinsgeschichte überhaupt.

RB Leipzig hingegen stand schon zweimal im Finale (2019, 2021), musste sich aber jeweils geschlagen geben, so wie auch Union Berlin beim bislang einzigen DFB-Pokalfinaleinzug 2001. Im FDGB-Pokal der DDR gewann Union 1968 das Endspiel.