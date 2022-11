DFB setzt Drittliga-Spieltage 20 und 21 genau an - Sechzig-Dynamo am Montag

Der DFB hat den Rückrundenstart in der 3. Liga am Freitag genau terminiert. 1860 München und Dynamo Dresden duellieren sich an einem Montag.

Der 20. und 21. Spieltag in der 3. Liga sind nun zeitgenau angesetzt worden. Dies teilte der DFB am Freitag mit. Es handelt sich um die ersten beiden Spieltage in der Rückrunde, die Ende Januar bzw. Anfang Februar 2023 über die Bühne gehen.

Der 20. Spieltag wird vom aktuellen Spitzenreiter SV Elversberg eröffnet. Die Saarländer empfangen am Freitag, 27. Januar, Mitaufsteiger Rot-Weiss Essen. Tags darauf trifft unter anderem der MSV Duisburg auf den VfL Osnabrück, in Nachbarschaftsduellen der Hallesche FC auf den FSV Zwickau, der SV Meppen auf den VfB Oldenburg und die SpVgg Bayreuth auf den FC Ingolstadt.

Der 30. Januar gehört dem Spitzenspiel zwischen 1860 München und Dynamo Dresden - wegen Sicherheitsvorgaben müssen sich die beiden Traditionsvereine an einem Montagabend messen.

Saarderby am 4. Februar

Ihr anschließendes Heimspiel gegen den Halleschen FC absolviert die SG Dynamo am Samstag, 4. Februar. Parallel steigt beim 1. FC Saarbrücken das Saarderby gegen die SV Elversberg. Derbyzeit ist auch am Sonntag, 5. Februar, wenn der MSV Duisburg bei Rot-Weiss Essen gastiert. Am gleichen Tag freut sich der VfB Oldenburg zuhause auf 1860 München. Waldhof Mannheim und der SC Verl schließen den 21. Spieltag am Montag, 6. Februar, ab.