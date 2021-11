DFB setzt Drittliga-Spiele bis Anfang Februar zeitgenau an

Für die 3. Liga hat der DFB die Spielansetzungen über den Jahreswechsel hinaus bekannt gegeben.

Rückrundenauftakt kurz vor Weihnachten: Kaiserslautern muss am Samstag in Braunschweig ran. imago images/Rene Schulz

Am Dienstagmittag veröffentlichte der Verband die Ansetzungen für die Spieltage 18 bis 25. Damit besteht für Klubs und Fans nun eine Planungsgrundlage bis Anfang Februar 2022.

Noch im Jahr 2021 wird die 3. Liga den Rückrundenstart absolvieren. Am Wochenende vor Weihnachten findet der 20. Spieltag statt, an dem unter anderem der 1. FC Kaiserslautern samstags bei Eintracht Braunschweig antreten muss. Sportlich abgeschlossen werden soll das Drittliga-Jahr mit dem Montagabendspiel zwischen den Würzburger Kickers und 1860 München am 20. Dezember.

Anschließend gehen die Teams in eine kurze Winterpause, die schon am 14. Januar 2022 endet, wenn der TSV Havelse und der MSV Duisburg am Freitagabend die erste Partie des neuen Jahres bestreiten.

Die Drittliga-Spieltage in der Übersicht

18. Spieltag

19. Spieltag

20. Spieltag

21. Spieltag

22. Spieltag

23. Spieltag

24. Spieltag

25. Spieltag