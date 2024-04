DFB setzt auf Kontinuität: Trainerinnen-Trio verlängert

Im Nachwuchsbereich der Frauen bindet der DFB gleich drei Trainerinnen. Der Verband verlängerte die Verträge von Sabine Loderer, Melanie Behringer und Bettina Wiegmann.

Geht in ihre zweite Saison als Cheftrainerin der U-16-Juniorinnen: Melanie Behringer. IMAGO/Ulrich Wagner

Während bei der Frauen-Nationalmannschaft im Sommer mit Christian Wück ein neuer Trainer übernimmt, setzt der DFB im Nachwuchsbereich auf Kontinuität. Am Donnerstag vermeldete der Verband gleich drei Vertragsverlängerungen. Sabine Loderer (Cheftrainerin der U-17-Juniorinnen), Melanie Behringer (Cheftrainerin der U-16-Juniorinnen) und Bettina Wiegmann (Cheftrainerin der U-15-Juniorinnen) bleiben dem DFB erhalten. "Wir sind sehr glücklich darüber, drei verdiente und erfahrene Trainerinnen weiter an uns binden und so den gemeinsam eingeschlagenen Weg im weiblichen Nachwuchsbereich weitergehen zu können", wird Kai Krüger, DFB-Abteilungsleiter Trainer*innen, zitiert.

Wiegmann ist eine Institution als U-15-Trainerin. Bereits seit 2007 trägt die 52-jährige viermalige Europameisterin für die jüngste Altersklasse die Verantwortung. "Es ist mir eine große Freude, die langjährige Zusammenarbeit mit dem DFB fortzusetzen - und ich möchte mich für das in mich gesetzte Vertrauen bedanken", so Wiegmann.

Loderer: "Stärkung von Persönlichkeiten eine Herzensangelegenheit"

Während Wiegmann viel Erfahrung mitbringt, geht Behringer aktuell ihre ersten Schritte als Cheftrainerin beim DFB. Die ehemalige Co-Trainerin der U 16 und U 17 - seit 2019/2020 für den Verband tätig - übernahm vor der laufenden Spielzeit die Hauptverantwortung für die U-16-Juniorinnen. "Mit den Mädels zu arbeiten, sie persönlich und fußballerisch weiterzuentwickeln, bereitet mir sehr viel Freude", erklärte die Olympiasiegerin von 2016.

Ähnlich äußerte sich auch Loderer, die das Trio komplettiert. Für die 42-Jährige sei die "Stärkung von jungen Persönlichkeiten im Rahmen unserer Lehrgänge und darüber hinaus eine absolute Herzensangelegenheit". Loderer, die zuvor zehn Jahre beim Bayrischen Fußball-Verband als Trainer aktiv gewesen war, geht im Sommer in ihr fünftes Jahr als U-17-Trainerin.