DFB-Schatzmeister übernimmt in der KG nur eine Aufsichtsfunktion

Ab dem 1. Oktober arbeitet der gewählte Schatzmeister Stephan Grunwald hauptamtlich für den DFB e.V. Der Posten des Finanzgeschäftsführers in der DFB GmbH & Co. KG wird nicht besetzt. Grunwald bleibt Mitglied der Gesellschafterversammlung, um die Finanzthemen in der KG kümmert sich Felix Mutter als "Head of Operations".

Das DFB-Präsidium hofft, durch die Neuverteilung der Aufgaben auch die Bedenken in Sachen Compliance zu zerstreuen, die beim außerordentlichen Bundestag am Freitag spürbar waren. Christian Okun, der Präsident des Hamburger Fußball-Verbands, beklagte in einem Redebeitrag die "Vermischung der unterschiedlichen Instanzen und auch der aufsichtsrechtlichen Möglichkeiten" durch eine Neuordnung der Zuständigkeiten im e.V. und der GmbH & Co. KG.

"Es gibt eine Gefahr der Aufweichung", betonte Okun, und sah "die grundsätzliche Gefahr, Veränderungen zu schaffen, die wir nicht mehr zurückdrehen können." Trotz der Bedenken vor allem aus einigen Landesverbänden erreichte der Antrag des DFB-Präsidiums, den Schatzmeister hauptamtlich zu beschäftigen, die nötige Zweidrittelmehrheit, 159 Delegierte stimmten mit Ja, 53 mit Nein und 20 enthielten sich der Stimme.

Grunwald bleibt in der Gesellschafterversammlung

Im Nachgang zum Bundestag, wo die Weichen in der Satzung für die Neustrukturierung gestellt wurden, stimmte das DFB-Präsidium in einer außerordentlichen Sitzung dem Vertragsabschluss mit Grunwald zu. Der hauptamtliche Schatzmeister bleibt Mitglied der Gesellschafterversammlung, die neben dem Aufsichtsrat für die Kontrolle der GmbH & Co. KG zuständig ist. Die KG kümmert sich um den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb des Verbands, vermarktet unter anderem die Länderspiele und den DFB-Pokal.

Die Schnittstelle zu Finanzthemen in der DFB GmbH & Co KG übernimmt Felix Mutter, der seit Juni als "Head of Operations" firmiert. Er berichtet direkt an Holger Blask, den Sprecher der Geschäftsführung. "Weitere Besetzungen sind nicht vorgesehen", heißt es in einer DFB-Mitteilung, gegebenenfalls sollten Zuständigkeitsanpassungen in der KG-Geschäftsführung erfolgen. Einen Geschäftsführer Finanzen und Controlling wird es nicht mehr geben. Markus Holzherr war in dieser Funktion bereits vor über einem Jahr ausgeschieden.