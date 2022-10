DFB schafft Rahmen: Rödinghausen wird Drittliga-Lizenz beantragen

Der SV Rödinghausen gab offiziell bekannt, dass er in dieser Saison definitiv am Zulassungsverfahren des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für die 3. Liga teilnehmen wird.

Das heißt: Der SVR wird ab sofort - anders als in der Vergangenheit - alles unternehmen, um für den Fall der sportlichen Qualifikation auch die geforderten Rahmenbedingungen für Profifußball zu schaffen. Diesen Beschluss fassten Vereins- und Geschäftsführung einstimmig, teilten die Entscheidung bereits dem Trainerteam um Carsten Rump (41) und der Mannschaft mit.

Entscheidenden Anteil daran, dass in Rödinghausen künftig drittklassiger Fußball gespielt werden könnte, hat nicht zuletzt der DFB. Vor allem die Entscheidung, das geforderte Fassungsvermögen der Hauptspielstätte für die 3. Liga von 10.001 auf 5001 Plätze zu reduzieren, eröffnet auch Klubs mit einer (noch) geringen Fanbasis die Chance, den Sprung in den Profifußball zu schaffen. "Wir begrüßen die veränderten Anforderungen des DFB, der es jetzt auch kleineren Vereinen wie uns ermöglicht, unter realistischen Rahmenbedingungen in der 3. Liga zu spielen", so SVR-Geschäftsführer und Sportchef Alexander Müller. "Nach der schwierigen Entscheidung, auf den Aufstieg in der Saison 2019/20 zu verzichten, ist es jetzt ein gutes und wichtiges Zeichen, um die Planungen und Vorbereitungen für einen möglichen Aufstieg in der Zukunft voranzutreiben."

Sportlich verfügt der Verein bereits über einen konkurrenzfähigen Kader, in dem vor allem auch viele junge Spieler mit guten Perspektiven stehen. Wirtschaftlich ist der Klub - nicht zuletzt dank seiner großzügigen, aber auch einflussreichen Sponsoren - ebenfalls gut aufgestellt.

Was die Spielstätte angeht, bleibt noch viel Arbeit. Um das aktuelle Fassungsvermögen (2500 Plätze, davon 1500 Sitzplätze) zu erweitern, sollen im Aufstiegsfall mobile Tribünen mit weiteren 500 Sitzplätzen sowie 2000 Stehplätzen errichtet werden. Auch die Flutlichtanlage benötigt für die 3. Liga ein erhebliches "Upgrade". Insgesamt kalkuliert der Klub mit Kosten im hohen sechsstelligen Bereich, um im Häcker Wiehenstadion Drittliga-Fußball spielen zu können. Nicht zuletzt dürften die Verantwortlichen hoffen, dass sich das "grüne Licht" der Vereinsführung auch als Motivationsspritze für die Mannschaft auswirken könnte. Am Freitag geht es zum ostwestfälischen Duell beim SC Wiedenbrück. Mit einem Dreier könnte der SVR die Verfolger weiter unter Druck setzen.