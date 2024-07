DFB sanktioniert Köln und Paderborn mit Geldstrafen

Sowohl der 1. FC Köln als auch der SC Paderborn wurden am Dienstag vom DFB-Sportgericht mit Geldstrafen sanktioniert. Das Gremium ahndete damit jeweils das Fehlverhaltens einiger Fans beider Vereine.

Die zu beanstandenden Vorfälle haben sich dabei jeweils in der Vorsaison zugetragen. Im Falle des 1. FC Köln führten insgesamt drei Geschehnisse von "unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger" beim Bundesliga-Heimspiel der Geißböcke am 11. Mai 2024 gegen den 1. FC Union Berlin (3:2) zu einer Gesamtstrafe von 17.000 Euro.

So haben FC-Anhänger in der 22. Minute der Partie gegen die Eisernen ein "großflächiges Banner mit beleidigender Aufschrift" am Innenraumzaun befestigt. Zudem wurden in der Nachspielzeit durch Kölner Anhänger vier sogenannte Bengalische Feuer gezündet. Darüber hinaus gelang es einem Kölner Fan, in den Innenraum einzudringen und auf den Rasen zu laufen. Die Person musste vom Ordnungsdienst abgewiesen werden.

Wie der DFB mitteilte, hat der 1. FC Köln dem Urteil bereits zugestimmt, es ist somit rechtskräftig. Von den 17.000 Euro kann der FC bis zu 5600 für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden, was dem Verband aber bis zum 31. Dezember 2024 nachzuweisen ist.

Paderborn bitten Zuschauer "ausdrücklich um Mithilfe"

Ebenfalls zur Kasse gebeten wurde der SC Paderborn. Im Zweitliga-Match am 5. Mai 2024 bei Hannover 96 (3:2) wurden im SCP-Block vor Anpfiff und während der Partie "mindestens 20 pyrotechnische Gegenstände" gezündet. Dafür muss der SCP nun 12.000 Euro entrichten.

Wie der SCP auf seiner Website mitteilte, hat er wegen wiederholtem Fehlverhaltens seiner Fans in der Saison 2023/24 damit insgesamt 103.700 Euro an Strafen an den DFB überweisen müssen und damit so viel wie noch nie in der Klub-Geschichte. Gegenüber der Vor-Saison verdoppelte sich die Summe.

"Aus diesem Grund gilt weiterhin unser Appell: Pyrotechnik gehört nicht in Veranstaltungsstätten und führt unserem SCP07 außerordentlichen Schaden zu. Damit fehlen uns an anderer Stelle wichtige wirtschaftliche Mittel zur Realisierung von wertvollen Projekten und notwendigen Investitionen", wird Geschäftsführer Martin Hornberger auf der SCP-Website zitiert.

Der Verein bat zudem seine Zuschauer "ausdrücklich um Mithilfe" bei der Identifizierung möglicher Verursacher, um diese in Regress nehmen zu können. Auch die Ostwestfalen haben dem Urteil zugestimmt, das damit rechtskräftig ist.