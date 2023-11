DFB prüft noch: Müssen die Ulmer nach Aalen umziehen?

Noch hofft der SSV Ulm 1846 Fußball auf weitere diesjährige Drittliga-Heimspiele im eigenen Donaustadion. Es könnte aber auch bis ins Frühjahr 2024 dauern, bis die Spatzen wieder zuhause kicken dürfen.

Bevölkern bald die Ulmer Spatzen das Stadion in Aalen? picture alliance / Eibner-Pressefoto

Noch ist nicht entschieden, ob Drittliga-Aufsteiger Ulm in diesem Jahr noch einmal im Donaustadion spielen darf, in dem er in der laufenden Spielzeit schon vier Partien gewinnen konnte. Die Zeit drängt, wie der DFB klarmacht. "Mit Blick auf die Planungen für die TV-Produktion und die Fans ist die Entscheidung bis nächste Woche zu treffen", heißt es.

Es geht um den nahenden Winter und die in Ulm nicht vorhandene Rasenheizung. Daher wurden die beiden Heimspiele des SSV im November und Dezember vom Verband in der Ausweichspielstätte Centus-Arena im rund eine Autostunde nördlich entfernten Aalen angesetzt.

Aktuell prüft der DFB einen Antrag des Vereins auf Spielortverlegung für die Partie gegen den SC Freiburg II (25. November, 16.30 Uhr). Der SSV befindet sich also in Wartestellung und hofft auf grünes Licht für den Verbleib im Donaustadion.

Freiburg-Spiel Präzedenzfall für die kommenden Termine?

Bleibt es am 25. November beim Spielort Aalen, könnte diese Entscheidung zum Präzedenzfall für die Spiele im Dezember, Januar und Februar werden. SSV-Pressesprecher Max Rieck sagte: "Dann können wir davon ausgehen, dass diese auch in Aalen stattfinden."

Die Debatte über einen Einbau in Ulm war übrigens jüngst Thema, weil in der Stadtpolitik die Notwendigkeit hinterfragt wurde und sogar ein kritisches Schreiben an den DFB geschickt wurde.

Àm Sonntag müssen die Ulmer Fans übrigens in jedem Fall reisen. Dann spielt der Aufsteiger nämlich auswärts - im etwa zweieinhalb Stunden entfernten Regensburg (19.30 Uhr, LIVE! bei kicker).