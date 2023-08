DFB-Präsident spricht Bundestrainerin Vertrauen aus

Bernd Neuendorf saß schon auf gepackten Koffern, schließlich war der Achtelfinaleinzug fest eingeplant. Doch statt des WM-Besuchs beim deutschen Team muss der Verbandschef jetzt schon in die Analyse gehen.

Er habe schon auf gepackten Koffern gesessen, weil er die Mannschaft durch die K.-o.-Phase begleiten wollte, berichtete Bernd Neuendorf im ZDF heute journal. "Dazu wird es nun leider nicht kommen", sagte der sichtlich enttäuschte DFB-Präsident: "Das Vorrunden-Aus der Fußballfrauen-Nationalmannschaft schmerzt außerordentlich."

Gleichzeitig sprach er der Bundestrainerin das Vertrauen aus. Er könne klar sagen, "wir haben den Vertrag mit ihr erst vor wenigen Monaten verlängert nach dieser überaus erfolgreichen Europameisterschaft im vergangenen Jahr und haben ihr das Vertrauen ausgesprochen, das sie nach wie vor auch genießt", sagte Neuendorf.

Das erste Vorrunden-Aus einer deutschen Frauen-Nationalmannschaft bei einer Weltmeisterschaft will Neuendorf gemeinsam mit Martina Voss-Tecklenburg analysieren. "Ich habe direkt nach dem Spiel gegen Südkorea mit der Bundestrainerin telefoniert. Gemeinsam werden wir diese Enttäuschung aufarbeiten", wurde Neuendorf in einer DFB-Mitteilung am Donnerstag zitiert.

Der 62 Jahre alte Fußball-Funktionär äußerte sich genau wie der Leiter Nationalmannschaften, Joti Chatzialexiou, in der Mitteilung nicht konkret zur Zukunft der Bundestrainerin. Er sagte aber: "Zur Erreichung langfristiger Ziele gehören aber auch Rückschläge dazu. Wir hatten alle den Achtelfinaleinzug fest eingeplant."

Voss-Tecklenburg selbst hatte unmittelbar nach dem Turnier-Aus ihre Zukunft als Bundestrainerin offen gelassen.