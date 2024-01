DFB-Präsident Neuendorf: "Wir sind alarmiert"

Kein Platz für Rassismus im DFB: Präsident Bernd Neuendorf übt Kritik an der Zunahme verfassungsfeindlicher Einstellungen in der Gesellschaft - und nimmt dabei eine politische Partei besonders ins Visier.

Neuendorf hat sich nach den Massendemonstrationen gegen Rechtsextremismus mit einem klaren Statement in die aktuelle Gesellschaftsdebatte eingeschaltet und dabei auch die AfD scharf kritisiert. "Der DFB betrachtet die Zunahme verfassungsfeindlicher Einstellungen und Bestrebungen sowie von Rassismus, Diskriminierung und Ausgrenzung mit großer Sorge. Wir sind alarmiert", äußerte sich der 62-Jährige gegenüber der "Neuen Westfälischen".

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) trete "denjenigen entschieden entgegen, die menschenverachtende und verfassungsfeindliche Bestrebungen verfolgen", betonte der Präsident des größten Einzelsportverbandes der Welt, der früher als SPD-Politiker tätig war: "Dazu zähle ich persönlich auch die AfD."

Auch Profiklubs nutzen ihre Reichweite

Zuletzt hatten zahlreiche Profiklubs der 1. und 2. Bundesliga ihre Reichweite genutzt, um über die Social-Media-Kanäle auf Demonstrationen gegen Rechtsextremismus aufmerksam zu machen, und sich so den landesweiten Protesten angeschlossen. Unter anderem Christian Streich forderte eine klare Haltung. "Wer jetzt nicht aufsteht, der hat nichts verstanden. Das steht außer jeder Frage. Es ist fünf Minuten vor zwölf", hatte der Trainer des SC Freiburg in der Vorwoche gesagt: "Wer jetzt nichts tut, hat in der Schule und in Geschichte nichts verstanden."

Ausgelöst worden waren die Debatte und die Kundgebungen durch ein Treffen von Parteimitgliedern der AfD und CDU mit Rechtsextremen in Potsdam, über das das Recherchezentrum Correctiv berichtet hatte. Dabei soll von Teilnehmern über die Deportation von Millionen Menschen gesprochen worden sein.