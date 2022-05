DFB-Präsident Neuendorf bringt die Schale nach Wolfsburg

Eine DFB-Delegation um Präsident Bernd Neuendorf wird dem VfL Wolfsburg am Wochenende die Meisterschale überbringen.

Die neuen deutschen Meisterinnen des VfL werden von einer hochkarätigen Delegation des Deutschen Fußball-Bundes geehrt. Präsident Bernd Neuendorf, Vizepräsidentin Sabine Mammitzsch und Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg werden am Sonntag nach der Partie gegen Bayer Leverkusen (14 Uhr/MagentaSport und NDR) die Meisterschale überreichen.

Die Wolfsburgerinnen hatten sich am vergangenen Sonntag mit einem 10:1 bei Carl Zeiss Jena schon am vorletzten Bundesliga-Spieltag den Titel gesichert - und anschließend mit einer Papp-Imitation der Meisterschale gefeiert.

Jonsdottir verlängert

Ebenfalls am Dienstag wurde die Vertragsverlängerung des VfL mit Sveindis Jonsdottir bekannt, die erst zur zweiten Saisonhälfte zum Team gestoßen war. Zuvor war die schnelle Offensivspielerin an den schwedischen Klub Kristianstads DFF ausgeliehen. Jonsdottir (20) verlängerte ihren noch bis 2024 laufenden Vertrag vorzeitig bis zum 30. Juni 2025. Sie kam seit ihrem Debüt Ende Januar beim Auswärtsspiel in Potsdam in insgesamt 14 Pflichtspielen zum Einsatz - davon acht Mal in der Liga (drei Tore), vier Mal in der Champions League und zwei Mal im DFB-Pokal.