DFB-Präsident Neuendorf begeistert: "Gute Visitenkarte abgegeben"

Der furiose Auftaktsieg der deutschen Nationalmannschaft hat auch beim DFB-Präsidenten Eindruck hinterlassen. Bernd Neuendorf blickt zuversichtlich auf die nächsten EM-Spiele.

Zufriedene Gesichter am Freitagabend in München: DFB-Präsident Bernd Neuendorf (li.) und sein Vize Hans-Joachim Watzke. IMAGO/Eibner

Die Bilder von DFB-Präsident Bernd Neuendorf auf der Haupttribüne der Allianz-Arena vom Freitagabend sprechen eine deutliche Sprache. Bestens gelaunt verfolgte er das EM-Eröffnungsspiel an der Seite von DFB-Vize Hans-Joachim Watzke, mehr als einmal mit einem breiten Grinsen im Gesicht.

"Ich freue mich für die Spieler, die Herz und Leidenschaft gezeigt haben, für das Trainerteam, für den Fußball in Deutschland", jubelte der 62-Jährige dann auch beim SID nach dem 5:1-Erfolg der DFB-Elf gegen Schottland im ersten EM-Vorrundenspiel. "Das war ein wunderbarer Start in das EM-Turnier."

Neuendorf geht optimistisch in die nächsten EM-Spiele

Den bereiteten Florian Wirtz, Jamal Musiala, Kai Havertz, Niclas Füllkrug und Emre Can mit ihren Treffern zum verdienten Auftakterfolg, der auch international für Aufsehen sorgte. "Wir haben sportlich eine gute Visitenkarte abgegeben", meinte deshalb der DFB-Präsident.

Man hat die Wucht gespürt, die der Fußball entfalten kann. Bernd Neuendorf

Doch auch außerhalb des Sportlichen sei der Auftakt in die Heim-EM gelungen, so Neuendorf: "Ein großer Dank geht auch an die Fans. Die Stimmung im Stadion und auf der Fanmeile war fantastisch. Man hat die Wucht gespürt, die der Fußball entfalten kann."

Mit Blick auf den weiteren Turnierverlauf zeigte sich der Chef des größten Einzelsportverbandes der Welt ebenfalls optimistisch. "Ich bin sicher, dass bei aller Freude die Konzentration hoch bleibt, und zuversichtlich, dass wir weitere Erfolge feiern werden", erklärte Neuendorf. Die DFB-Elf trifft in der Vorrunde als nächstes auf Ungarn (Mittwoch, 18 Uhr) und zum Abschluss auf die Schweiz (23. Juni, 21 Uhr, beide LIVE! bei kicker).