DFB präsentiert Heim- und Auswärtstrikot für EM 2024

Die deutsche Nationalmannschaft trägt bei der Heim-EM 2024 ein weißes Heim- und ein pink-lilafarbenes Auswärtstrikot. Am Donnerstag wurde das Outfit offiziell präsentiert.

Die EM 2024 in Deutschland soll ein farbenfrohes Ereignis werden - und dazu passt auch das Outfit, das die deutsche Nationalmannschaft im Sommer tragen wird. Am Dienstag stellte der DFB zusammen mit Ausrüster Adidas Heim- und Auswärtstrikot offiziell vor.

Das Heimtrikot, das auch die deutschen Nationalspielerinnen künftig überziehen werden, ist weiß mit einem markanten, schwarz-rot-goldenen Farbverlauf über die Schulterpartien, das Auswärtstrikot pink-lila - ein Novum in der langen DFB-Geschichte. Nach Verbandsangaben soll es "die neue Generation deutscher Fußballfans und die Vielfalt des Landes repräsentieren".

"Das Heimtrikot ist mit den schwarz-rot-goldenen Schultern und dem ansonsten weißen Look klassisch - für mich ein typisch deutsches Trikot. Das Auswärtstrikot finde ich sehr cool! Mal etwas anderes und wirklich außergewöhnlich. Wir freuen uns auf die Heim-EM, bei der wir in beiden Trikots performen wollen", sagt Florian Wirtz.

Während das Heimtrikot, das vorne mit einer dezenten, vom DFB-Logo inspirierten Prägung versehen ist, mit weißen Hosen und Stutzen kombiniert wird, sind diese beim Auswärtsdress lila.

Neue Trikots schon im März im Einsatz - und kein Schnäppchen

Schon bei den Testländerspielen im März werden beide Versionen ihre Premiere feiern. Kurioserweise streifen Wirtz & Co. aber das Heimtrikot im Auswärtsspiel in Lyon gegen Frankreich (23. März, 21 Uhr), das Auswärtstrikot im Heimspiel gegen die Niederlande in Frankfurt am Main (26. März, 20.45 Uhr) über. Die Frauen-Nationalmannschaft zeigt sich erstmals zum Start der EM-Qualifikation in Österreich (5. April, 20.30 Uhr, alle LIVE! bei kicker) im gemeinsamen Heimtrikot.

Ein Schnäppchen sind die Trikots nicht. Erwachsene zahlen pro Exemplar 100, Kinder 75 Euro - jeweils ohne Flock.