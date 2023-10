Cerny bringt die Hausherren nach feiner Vorarbeit von Tiago Tomas in Führung: Die Niedersachsen spielen gut hinten raus, letztlich findet Gerhardt Tiago Tomas in zentraler Position. Der Angreifer dreht im Mittelfeld auf und setzt im Anschluss Cerny mit einem perfekt getimten Steilpass hinter Lukeba in Szene. Cerny bleibt vor Gulacsi cool und jagt das Leder aus gut elf Metern in halblinker Position unter die Latte. Für den Sommerneuzugang ist es sein erster VfL-Treffer.