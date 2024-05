DFB-Pokal: Wer überträgt Frankfurt gegen Union Berlin live in TV & Stream?

Am kommenden Dienstag empfängt Eintracht Frankfurt Union Berlin im DFB-Pokal-Viertelfinale. Wo wird die Partie SGE gegen Union übertragen?

Um 18 Uhr (LIVE! bei kicker) steigt in wenigen Tagen das erste DFB-Pokal-Viertelfinale in dieser Saison im Frankfurter Deutsche Bank Park. Die Eintracht als Bundesliga-Tabellensechster trifft auf den aktuellen Dritten Union Berlin.

Vor zwei Wochen siegte Union

Beide Teams zeigten sich zuletzt in einer schwächeren Phase, sowohl die SGE als auch Union schieden aus den europäischen Wettbewerben aus und punkteten in der Bundesliga nicht wie gewünscht. Am 19. März trafen die Europa-Anwärter zuletzt aufeinander, in Berlin gewannen die Eisernen mit 2:0 und beendeten eine Sieglos-Serie von fünf Spielen. Beim Bundesliga-Hinspiel in Frankfurt war die SGE ebenfalls mit 2:0 erfolgreich.

Die Gesamtbilanz zwischen Eintracht Frankfurt und Union Berlin

Wer überträgt Frankfurt gegen Union?

Die Partie kann sowohl im Free-TV beim ZDF als auch bei Sky Sport verfolgt werden. Im ZDF beginnt die Übertragung um 17.40 Uhr, Jochen Breyer führt durch den Abend, Ex-Unioner Felix Kroos steht als Experte zur Verfügung und Oliver Schmidt kommentiert die Partie. Bei Sky starten die Vorberichte um 17.45, Martin Groß wird kommentieren.

Verfolgen Sie die Partie auch im kicker LIVE!-Ticker (Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin).

Der Überblick

Partie: Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin, DFB-Pokal-Viertelfinale 2022/23

Datum: Dienstag 4. April 2023

Anstoßzeit: 18.00 Uhr

Ort: Deutsche Bank Park, Frankfurt

Übertragung: ZDF, Sky Sport