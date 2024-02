DFB-Pokal-Halbfinals angesetzt - und beide im Free-TV

Auch wenn ein Teilnehmer und ein Spielort noch gar nicht feststehen, hat der Verband das DFB-Pokal-Halbfinale zeitgenau angesetzt - und die TV-Übertragung bekanntgegeben.

Beim großen Vorhaben, erstmals in der Klubgeschichte das nationale Double zu holen, kann sich Bundesliga-Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen den 3. April schon einmal rot im Kalender anstreichen. An jenem Mittwochabend steigt um 20.45 Uhr das Halbfinale im DFB-Pokal gegen Fortuna Düsseldorf. Das gab der DFB am Donnerstagvormittag bekannt.

Das zweite DFB-Pokal-Halbfinale wird bereits am 2. April, ebenfalls um 20.45 Uhr (beide LIVE! bei kicker), ausgetragen - allerdings ist eineinhalb Monate vorher noch unklar, wer dabei auf wen trifft und wo überhaupt gespielt wird. Zwar steht der 1. FC Kaiserslautern bereits als Teilnehmer der Partie fest; weil aber das Viertelfinale zwischen dem Drittligisten 1. FC Saarbrücken und Borussia Mönchengladbach in der vergangenen Woche wegen Unbespielbarkeit des Platzes kurzfristig hatte abgesagt werden müssen, warten die ab sofort von Friedhelm Funkel trainierten Pfälzer noch auf ihren Kontrahenten.

Sollten sich die Saarbrücker im Nachholspiel am 12. März (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Gladbach durchsetzen, hätten sie automatisch im Halbfinale Heimrecht gegen den FCK. Bei einem Sieg der Fohlen, würde auf dem Betzenberg gespielt werden. Das hatte die Halbfinalauslosung ergeben.

FCK in der ARD, Leverkusen im ZDF

Schon klar war, dass auch in diesem Jahr beide Halbfinals im Free-TV übertragen werden. Wie der DFB nach Abstimmung mit den TV-Partnern nun mitteilte, zeigt die ARD das erste Halbfinale mit dem FCK, das ZDF - das auch das Nachholspiel zwischen Saarbrücken und Gladbach live im Programm hat - das Nachbarschaftsduell zwischen Leverkusen und Düsseldorf. Pay-TV-Sender Sky überträgt wie gewohnt alle DFB-Pokal-Spiele der Saison live.

Das Finale steigt in diesem Jahr am Samstag, 25. Mai - wie immer im Berliner Olympiastadion. Schon vor dem Halbfinale ist klar, dass es dabei zu keiner alltäglichen Paarung kommen wird.