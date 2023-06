DFB-Pokal der Frauen: Auslosung, Teilnehmer, TV, Termine

Rund sechs Wochen vor Beginn der DFB-Pokal-Saison 2023/24 werden die Paarungen der ersten Runde ausgelost. Von wem? Und welche Mannschaften befinden sich in den Töpfen? Hier gibt es Antworten.

Ex-Europameisterin Doris Fitschen lost am Donnerstag, 29. Juni (ab 12 Uhr), für die neue Saison im DFB-Pokal der Frauen die erste Runde aus. Das Prozedere findet im DFB-Campus in Frankfurt am Main statt und wird live auf "DFB-TV" übertragen.

Die erste Runde steigt vom 12. bis 14. August. Insgesamt sind 48 Mannschaften für die neue Pokalsaison 2023/2024 qualifiziert, wobei alle zwölf Teams der Frauen-Bundesliga aus der vergangenen Spielzeit sowie die vier bestplatzierten Mannschaften der 2. Frauen-Bundesliga aus der Vorsaison ein Freilos erhalten und erst in der zweiten Runde (9. bis 11. September) in den Wettbewerb eingreifen.

Demnach kommt es in der Auftaktrunde zu 16 Begegnungen. In den ersten beiden Pokalrunden wird in regional ausgelosten Gruppen (Nord und Süd) gespielt. Die Zuteilung der qualifizierten Mannschaften zu diesen Gruppen erfolgte durch die Fachgruppe Frauen- und Mädchenfußball nach geografischen Gesichtspunkten.

Das Finale findet am 9. Mai 2024 statt.

Die Pokalteilnehmer 2023/24

Frauen-Bundesliga:

FC Bayern München

VfL Wolfsburg

Eintracht Frankfurt

TSG Hoffenheim

Bayer 04 Leverkusen

SC Freiburg

SGS Essen

SV Werder Bremen

1. FC Köln

MSV Duisburg

RB Leipzig

1. FC Nürnberg

2. Frauen-Bundesliga:

SV Meppen

1. FFC Turbine Potsdam

FSV Gütersloh

SG 99 Andernach

SC Sand

FC Carl Zeiss Jena

FC Ingolstadt

SV 67 Weinberg

Borussia Mönchengladbach

Hamburger SV

Meister der Regionalligen (oder ggf. Nachrücker):

SV Henstedt-Ulzburg (RL Nord)

FC Viktoria Berlin (RL Nordost)

VfL Bochum (RL West)

SV Elversberg (RL Südwest)

Kickers Offenbach (RL Süd)

Landespokalsieger (oder ggf. Nachrücker):

Borussia Bocholt (Niederrheinliga/FV Niederrhein)

Chemnitzer FC (Landesliga/Sächsischer FV)

Arminia Bielefeld (RL West/FLV Westfalen)

SFC Stern 1900 (RL Nordost/Berliner FV)

FC St. Pauli (RL Nord/Hamburger FV)

Karlsruher SC (RL Süd/Badischer FV)

1. FC Riegelsberg (RL Südwest/Saarländischer FV)

SC Fortuna Köln (RL West/FV Mittelrhein)

ATS Buntentor (RL Nord/Bremer FV)

SV Hegnach (RL Süd/Württembergischer FV)

Holstein Kiel (RL Nord/Schleswig-Holst. FV)

Magdeburger FFC (RL Nordost/FV Sachsen-Anhalt)

Rostocker FC (Verbandsliga/LFV Mecklenburg-Vorp.)

1. FFC Montabaur (RL Südwest/FV Rheinland)

SV Grün-Weiss Brieselang (Landesliga/FLV Brandenburg)

1. FSV Mainz 05 (RL Südwest/Südwestdeutscher FV)

TSV Jahn Calden (RL Süd/Hessischer FV)

FFC Wacker München (RL Süd/Bayerischer FV)

TSV Barmke (RL Nord/Niedersächsischer FV)

1. FFV Erfurt (RL Nordost/Thüringer FV)

Hegauer FV (Oberliga/Südbadischer FV)