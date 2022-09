DFB-Pokal: Darmstadt gegen Gladbach und Augsburg gegen Bayern im Free-TV

Der DFB hat die Partien der 2. Runde im DFB-Pokal am Mittwoch zeitgenau angesetzt. Die Spiele Darmstadt 98 gegen Borussia Mönchengladbach sowie FC Augsburg gegen FC Bayern München werden auch im Free-TV gezeigt.

Über die Bühne geht die 2. Pokal-Runde am 18. und 19. Oktober. Am Dienstag und Mittwoch werden dann jeweils vier Partien um 18 und vier Partien um 20.45 Uhr angestoßen.

Eröffnet wird die Runde am Dienstag unter anderem von Titelverteidiger RB Leipzig, der ab 18 Uhr - dann mit neuem Trainer - Zweitligist Hamburger SV zu Gast hat. Fünftligist Stuttgarter Kickers freut sich auf das Duell mit Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt. Später Abend kommt es zum Bundesligaduell TSG Hoffenheim gegen Schalke 04. Außerdem empfängt der in der 2. Liga gut gestartete SV Darmstadt 98 am Böllenfalltor Borussia Mönchengladbach. Diese Partie wird live in der ARD gezeigt.

Auch am Mittwoch kommen Fernsehzuschauer, die nicht über ein Sky-Abo verfügen - beim Bezahlsender laufen alle 16 Partien live - im ZDF in den Genuss eines Live-Spiels: Um 20.45 Uhr empfängt der FC Augsburg Rekordpokalsieger Bayern München. Bereits um 18 Uhr gastiert Borussia Dortmund bei Hannover 96, Vorjahresfinalist SC Freiburg begrüßt den FC St. Pauli.

Wegen der WM-Pause wird das Achtelfinale diesmal erst nach dem Jahreswechsel ausgetragen. Das Finale steigt am 3. Juni 2023 wie gewohnt im Berliner Olympiastadion.