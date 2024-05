DFB-Pokal-Auslosung am 1. Juni: Teams, Termine, Losfee

Eine Woche nach dem Finale des DFB-Pokals steht die neue Spielzeit bereits in den Startlöchern. Alle Informationen zur Auslosung der ersten Runde des DFB-Pokals 2024/25.

Wer trifft auf wen? Am Samstag wird die erste Runde des DFB-Pokals ausgelost. imago images / MaBoSport

Die alte Saison im DFB-Pokal ist nach dem Sieg Bayer Leverkusens über den 1. FC Kaiserslautern (1:0) kaum in den Büchern, da steht bereits die neue Spielzeit vor der Tür. Eine Woche nach dem Endspiel im Berliner Olympiastadion wird der DFB bereits am kommenden Samstag (1. Juni) die erste Runde der neuen Pokalsaison auslosen.

Im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund wird DFB-Vizepräsident Peter Frymuth als Ziehungsleiter fungieren, der ehemalige Nationalspieler Nils Petersen, der mit dem FC Bayern München (2011/12) und dem SC Freiburg (2021/22) zweimal im Finale stand und verlor, darf sich als Losfee beweisen. Ab 18 Uhr werden die Paarungen der 64 für den DFB-Pokal qualifizierten Mannschaften gelost.

Wann findet die erste Runde des DFB-Pokals statt?

Am Wochenende von Freitag, 16. August, bis Sonntag, 18. August, werden die 32 Erstrundenpartien ausgetragen - zumindest in großen Teilen. Weil der Deutsche Meister und Pokalsieger Bayer Leverkusen am 17. Juni (die genaue Anstoßzeit ist noch offen) im Supercup auf Vizemeister VfB Stuttgart trifft, müssen die Pokal-Partien der beiden Bundesligisten auf den 27. und 28. August verlegt werden.

Wer überträgt die Auslosung des DFB-Pokals?

Die Auslosung des DFB-Pokals wird am 1. Juni 2024 ab 18 Uhr live in der ARD übertragen, Moderatorin Stephanie Müller-Spirra führt durch die Sendung. Die Auslosung kann außerdem im LIVE!-Ticker des kicker verfolgt werden.

Welche Teams sind für den DFB-Pokal qualifiziert?

Neben den 32 Erst- und Zweitligisten nehmen die vier besten Drittligisten und die 21 Landespokalsieger, sofern diese nicht schon anderweitig qualifiziert sind, sowie drei Mannschaften aus den Verbänden, die die meisten Vereine im Spielbetrieb des DFB haben, am DFB-Pokal teil. Die 64 teilnehmenden Mannschaften teilen sich in diesem Jahr wie folgt auf die beiden Lostöpfe auf:

Die 32 Teams im Profi-Topf

Bayer Leverkusen

Bayern München

VfB Stuttgart

Borussia Dortmund

RB Leipzig

Eintracht Frankfurt

FC Augsburg

TSG 1899 Hoffenheim

SC Freiburg

SV Werder Bremen

FC Heidenheim

Borussia Mönchengladbach

1. FC Union Berlin

VfL Wolfsburg

VfL Bochum

1. FSV Mainz 05

1. FC Köln

SV Darmstadt 98

FC St. Pauli

Holstein Kiel

Hamburger SV

Fortuna Düsseldorf

Hannover 96

SC Paderborn

Karlsruher SC

SpVgg Greuther Fürth

Hertha BSC

1. FC Nürnberg

SV Elversberg

1. FC Magdeburg

Eintracht Braunschweig

Schalke 04

Die 32 Teams im Amateur-Topf

SV Wehen Wiesbaden

1. FC Kaiserslautern

Hansa Rostock

VfL Osnabrück

SSV Ulm 1846 Fußball

Preußen Münster

Jahn Regensburg

Dynamo Dresden

Würzburger Kickers (Meister Regionalliga Bayern)

Sportfreunde Lotte (Meister Oberliga Westfalen)

1. FC Saarbrücken (Saarland)

SV Sandhausen (Baden)

Hallescher FC (Sachsen-Anhalt)

FC Erzgebirge Aue (Vize-Pokalsieger Sachsen)

Rot-Weiss Essen (Niederrhein)

FC Ingolstadt 04 (Bayern)

Arminia Bielefeld (Westfalen)

Offenbacher Kickers (Hessen)

FC Energie Cottbus (Brandenburg)

FC Carl-Zeiss Jena (Thüringen)

Viktoria Berlin (Berlin)

Alemannia Aachen (Mittelrhein)

TSV Schott Mainz (Südwest)

Teutonia Ottensen (Hamburg)

Bremer SV (Bremen)

Greifswalder FC (Mecklenburg-Vorpommern)

1. FC Phönix Lübeck (Schleswig-Holstein)

TuS Koblenz (Rheinland)

SV Meppen (Niedersachsen I)

VfV 06 Hildesheim (Niedersachsen II)

FC 08 Villingen (Südbaden)

VfR Aalen (Württemberg)