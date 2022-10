DFB-Pokal-Achtelfinale: Auslosung, Termin, Neuerung

Bereits an diesem Sonntag werden die acht Paarungen im DFB-Pokal-Achtelfinale ausgelost. Gespielt wird erst drei Monate später. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

In dieser Woche fallen wichtige Entscheidungen im DFB-Pokal: welche 16 Mannschaften im Wettbewerb überwintern dürfen - und auf wen sie im Achtelfinale treffen.

Wann findet die Auslosung des DFB-Pokal-Achtelfinals statt?

An diesem Sonntag ab 19.15 Uhr werden die acht Paarungen im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund gezogen.

Welche Beschränkungen gibt es bei der Auslosung?

Grundsätzlich können im Achtelfinale alle Mannschaften aufeinandertreffen - zuhause oder auswärts. Ob es Sonderfälle geben wird, entscheidet sich nach den Zweitrundenspielen am Dienstagabend. Nur wenn ein unterklassiges Team weiterkommen sollte, genießt es im Achtelfinale automatisch Heimrecht. Infrage kommen dafür noch Oberligist Stuttgarter Kickers (gegen Eintracht Frankfurt), Regionalligist VfB Lübeck (gegen den 1. FSV Mainz 05) sowie die Drittligisten Waldhof Mannheim (gegen den 1. FC Nürnberg) und SV Elversberg (gegen den VfL Bochum).

Wo ist die DFB-Pokal-Auslosung live im TV zu sehen?

Die ARD überträgt am Sonntag live. Auf den kicker-Portalen finden Sie wie gewohnt einen LIVE!-Ticker.

Wann findet das DFB-Pokal-Achtelfinale statt?

Um die acht Viertelfinalplätze wird erst im neuen Kalenderjahr gespielt. Erstmals erstreckt sich das Achtelfinale gleich auf vier Spieltermine: 31. Januar/1. Februar und 7./8. Februar 2023.

Wie beeinflusst die WM in Katar die DFB-Pokal-Saison?

Eigentlich sollte ab dieser Saison das Achtelfinale erstmals schon im Dezember stattfinden, also anders als bisher noch vor dem Jahreswechsel. Wegen der WM 2022 gibt es aber gleich mal eine Ausnahme. Ähnlich ist es bei den Spielterminen: Der Plan, das Viertelfinale auf vier Tage auszudehnen, wird erstmals 2023/24 in die Tat umgesetzt. In diesen "Genuss" kommt in dieser Spielzeit das verschobene Achtelfinale.