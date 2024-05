DFB-Pokal 2024/25: Termine, Teilnehmer, Übertragungen

Mitte August geht es wieder los, die 1. Runde des DFB-Pokals steht an. Alle Informationen über Termine, Teilnehmer, Übertragungen ...

Diese Mannschaften sind für den DFB-Pokal 2024/25 qualifiziert

Bundesliga (23/24): 1. FC Heidenheim, 1. FC Köln, 1. FSV Mainz 05, 1. FC Union Berlin, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, FC Augsburg, FC Bayern München, RB Leipzig, SC Freiburg, SV Darmstadt 98, TSG Hoffenheim, VfB Stuttgart, VfL Bochum, VfL Wolfsburg, Werder Bremen

2. Bundesliga (23/24): 1. FC Kaiserslautern, 1. FC Magdeburg, 1. FC Nürnberg, Eintracht Braunschweig, FC Schalke 04, FC St. Pauli, Fortuna Düsseldorf, Hamburger SV, Hannover 96, Hansa Rostock, Hertha BSC, Holstein Kiel, Karlsruher SC, SC Paderborn, SpVgg Greuther Fürth, SV Elversberg, SV Wehen Wiesbaden, VfL Osnabrück

3. Liga (23/24): SSV Ulm (Meister), Preußen Münster, Jahn Regensburg, Dynamo Dresden (alle über die Endplatzierung), 1. FC Saarbrücken (Landespokalsieger Saarland), Arminia Bielefeld (Landespokalsieger Westfalen), FC Erzgebirge Aue (Landespokalfinalist Sachsen), FC Ingolstadt 04 (Landespokalsieger Bayern), Hallescher FC (Landespokalsieger Sachsen-Anhalt), Rot-Weiss Essen (Landespokalsieger Niederrhein), SV Sandhausen (Landespokalsieger Baden)

Regionalliga (23/24): Würzburger Kickers (Meister RL Bayern), 1. FC Phönix Lübeck (Landespokalsieger Schleswig-Holstein), Alemannia Aachen (Landespokalsieger Mittelrhein), Bremer SV (Landespokalsieger Bremen), Carl Zeiss Jena (Landespokalsieger Thüringen), Energie Cottbus (Landespokalsieger Brandenburg), Greifswalder FC (Landespokalsieger Mecklenburg-Vorpommern), Teutonia Ottensen (Landespokalsieger Hamburg), Offenbacher Kickers (Landespokalsieger Hessen), Schott Mainz (Landespokalsieger Südwest), SV Meppen (Landespokalsieger Niedersachsen I), TuS Koblenz (Landespokalsieger Rheinland), VfR Aalen (Landespokalsieger Württemberg), Viktoria Berlin (Landespokalsieger Berlin)

Oberliga (23/24): Sportfreunde Lotte (Meister Oberliga Westfalen), FC 08 Villingen (Landespokalsieger Südbaden), VfV 06 Hildesheim (Landespokalsieger Niedersachsen II)

Die Termine der DFB-Pokal-Saison 2024/25

16. bis 19. August 2024: 1. Runde*

29./30. Oktober 2024: 2. Runde

3./4. Dezember 2024: Achtelfinale

04./05. und 25./26. Februar 2025: Viertelfinale

1./2. April 2025: Halbfinale

24. Mai 2025: Finale in Berlin

*Weil am 17. August Meister Bayer Leverkusen und der VfB Stuttgart den DFL-Supercup spielen, tragen diese beiden Mannschaften ihre Erstrunden-Partien erst am 27./28. August aus.

Wann beginnt der DFB-Pokal 2024/25?

Aufgrund der verlängerten Pause durch die Europameisterschaft im Sommer beginnen die Liga sowie der Pokal in dieser Saison etwas später mit dem Spielbetrieb. So wird die erste Runde des DFB-Pokals zwischen dem 16. und 19. August ausgetragen. Da Meister Bayer Leverkusen und Vize VfB Stuttgart am Samstag, den 17. August, auch noch den DFL-Supercup austragen, verschieben sich die beiden Erstrunden-Partien. Am Dienstag, den 27., und Mittwoch, den 28. August, steigen dann auch die besten Mannschaften der vergangenen Saison in den Pokalwettbewerb ein.

Wo wird der DFB-Pokal übertragen?

Die Übertragungsrechte für den DFB-Pokal liegen auch für die Spielzeit 2024/25 bei den öffentlich-rechtlichen Sendern, sprich ARD und ZDF, sowie beim Pay-TV-Anbieter Sky, der alle 63 Spiele der Pokalsaison live überträgt. Die ARD und das ZDF besitzen die Rechte an 15 Live-Spielen, darunter den beiden Halbfinals und dem Endspiel in Berlin. Außerdem zeigen sie umfassende Highlights aller Spiele - genauso wie Sport1 und DAZN, jedoch mit zeitlichem Abstand.