DFB-Pokal 2023/24: Diese Teams sind schon qualifiziert

45 Plätze sind für die 1. Hauptrunde im DFB-Pokal bereits vergeben, 19 Vereine werden am Finaltag der Amateure am Samstag noch gesucht. Diese Teams sind für die Pokal-Saison 2023/24 schon qualifiziert.

Wie die 64 Teilnehmer am DFB-Pokal 2023/24 ermittelt werden

Neben den 36 Profimannschaften der 1. und 2. Bundesliga der abgelaufenen Saison sind stets die vier Bestplatzierten der 3. Liga aus der vorangegangenen Spielzeit sicher dabei. Das sind in diesem Jahr die SV Elversberg, der VfL Osnabrück, der SV Wehen Wiesbaden und der 1. FC Saarbrücken. Der lief zwar als Tabellenfünfter ein, der SC Freiburg II, der als Zweiter die Drittliga-Saison abschloss, ist für den Pokal aber nicht spielberechtigt.

Zu diesen 40 Mannschaften kommen die 21 Landespokalsieger sowie zusätzlich jeweils eine Mannschaft aus den drei mitgliederstärksten Landesverbänden Bayern, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen.

Besonderheiten im Saarland und in Niedersachsen

Besonderheiten: Im Saarland sind Elversberg und Saarbrücken im Finale, aber ja schon über die Drittliga-Abschlusstabelle qualifiziert. Daher gab es ein Entscheidungsspiel zwischen den beiden Halbfinal-Verlierern, das der FC 08 Homburg gegen den SV Auersmacher mit 4:1 gewann. Homburg ist damit auch in der ersten Pokal-Hauptrunde dabei.

In Niedersachsen ist der Pokal in einen Bereich für Amateure (Oberliga abwärts) sowie Dritt- und Regionalligisten geteilt. Oberligist Bersenbrück gewann den einen Bereich, im Finale des anderen spielt Atlas Delmenhorst gegen den VfL Osnabrück, der über die Endplatzierung in Liga 3 schon gesetzt ist. Wie Bersenbrück steht damit auch Regionalliga-Absteiger Delmenhorst in der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde 2023/24.

19 Entscheidungen stehen nun noch am Finaltag der Amateure am Samstag an.

Diese Mannschaften sind für den DFB-Pokal 2023/24 qualifiziert

Bundesliga (22/23): 1. FC Köln, 1. FSV Mainz 05, 1. FC Union Berlin, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, FC Augsburg, FC Bayern München, RB Leipzig, SC Freiburg, TSG Hoffenheim, VfB Stuttgart, VfL Bochum, VfL Wolfsburg, Werder Bremen, FC Schalke 04, Hertha BSC

2. Bundesliga (22/23): 1. FC Heidenheim, 1. FC Magdeburg, 1. FC Nürnberg, 1. FC Kaiserslautern, Arminia Bielefeld, Eintracht Braunschweig, FC St. Pauli, Fortuna Düsseldorf, Hamburger SV, Hannover 96, Hansa Rostock, Holstein Kiel, Karlsruher SC, SC Paderborn, SpVgg Greuther Fürth, SV Darmstadt 98, Jahn Regensburg, SV Sandhausen

3. Liga (22/23): SV Elversberg (Meister), VfL Osnabrück, SV Wehen Wiesbaden, 1. FC Saarbrücken (alle über die Endplatzierung)

Regionalliga (22/23): SpVgg Unterhaching (Meister RL Bayern), Preußen Münster (Meister RL West), FC 08 Homburg (über Entscheidungsspiel im Saarland), Atlas Delmenhorst (Landespokalfinalist Niedersachsen)

Oberliga (22/23): TuS Bersenbrück (Landespokalsieger Amateure Niedersachsen)

Die Termine der DFB-Pokal-Saison 2023/24

11. bis 14. August 2023: 1. Runde*

31. Oktober/1. November 2023: 2. Runde

5./6. Dezember 2023: Achtelfinale

30./31. Januar, 6./7. Februar 2024: Viertelfinale

2./3. April 2024: Halbfinale

25. Mai 2024: Finale in Berlin

*Weil am 12. August Meister FC Bayern und der DFB-Pokalsieger um den DFL-Supercup spielen, tragen diese beiden Mannschaften ihre Erstrundenpartien erst am 26./27. September aus

Die Auslosung der 1. DFB-Pokal-Runde 2023/24

Die Auslosung der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals soll am 18. Juni 2023 über die Bühne gehen