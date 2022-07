DFB-Pokal 2022/23 nicht mehr im russischen TV

Anders als am Ende der vergangenen Saison werden die DFB-Pokal-Spiele 2022/23 nicht im russischen TV zu sehen sein.

Wie der DFB am Dienstag mitteilte, haben der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung der DFB GmbH & Co. KG in einer Sitzung am gestrigen Montag einstimmig beschlossen, "aufgrund der aktuellen politischen Situation keinen neuen Medienrechtevertrag für den DFB-Pokal in Russland abzuschließen".

Der bisherige Vertrag mit dem russischen TV-Partner war zum Ende der Spielzeit 2021/22 ausgelaufen. Nach dem Kriegsausbruch hatte sich der DFB dagegen entschieden, diesen auszusetzen, und stattdessen die entsprechenden Erlöse zugunsten der Ukraine gespendet. Außerdem erhoffte sich der Verband, die russische Bevölkerung mit Friedensappellen, etwa auf den Werbebanden, zu erreichen.

"Für den DFB war in diesem Zusammenhang klar, dass aktuell eine Rechtevergabe nach Russland nicht mit seinen Werten vereinbar ist", heißt es in der Mitteilung vom Dienstag.

Die 1. DFB-Pokal-Runde 2022/23 beginnt am Freitag, 29. Juli.