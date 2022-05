DFB-Pokal 2022/23: Auslosung, Teilnehmer, TV, Termine

Noch im Mai rückt die DFB-Pokal-Saison 2022/23 in den Fokus. Wann gelost wird, wer schon sicher qualifiziert ist - und was sich bei den TV-Rechten ändert.

Wie die 64 Teilnehmer am DFB-Pokal 2022/23 ermittelt werden:

Neben den 36 Profimannschaften der 1. und 2. Bundesliga der abgelaufenen Saison sind stets die vier Bestplatzierten der 3. Liga aus der vorangegangenen Spielzeit sicher dabei. Das sind in diesem Jahr der 1. FC Magdeburg, Eintracht Braunschweig, der 1. FC Kaiserslautern und 1860 München.

Zu diesen 40 Mannschaften kommen die 21 Landespokalsieger sowie zusätzlich jeweils eine Mannschaft aus den drei mitgliederstärksten Landesverbänden Bayern, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. 20 Entscheidungen fallen allein am Finaltag der Amateure am Samstag, an dem alle Landespokalendspiele auf dem Programm stehen.

Diese Mannschaften sind schon für den DFB-Pokal 2022/23 qualifiziert:

Bundesliga: 1. FC Köln, 1. FSV Mainz 05, 1. FC Union Berlin, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, FC Augsburg, FC Bayern, FC Schalke 04, RB Leipzig, SC Freiburg, TSG Hoffenheim, VfB Stuttgart, VfL Bochum, VfL Wolfsburg, Werder Bremen; dazu der Relegationsgewinner Hertha BSC oder Hamburger SV

2. Bundesliga: 1. FC Heidenheim, 1. FC Magdeburg, 1. FC Nürnberg, Arminia Bielefeld, Eintracht Braunschweig, FC St. Pauli, Fortuna Düsseldorf, Hannover 96, Hansa Rostock, Holstein Kiel, Karlsruher SC, SC Paderborn, Jahn Regensburg, SpVgg Greuter Fürth, SV Darmstadt 98, SV Sandhausen; dazu der Relegationsverlierer Hertha BSC oder Hamburger SV und der Relegationsgewinner Dynamo Dresden oder 1. FC Kaiserslautern

3. Liga: 1860 München, Erzgebirge Aue, FC Ingolstadt, SpVgg Bayreuth (als Meister der Regionalliga Bayern); dazu der Relegationsverlierer Dynamo Dresden oder 1. FC Kaiserslautern

Regionalliga: BSV Rehden (als Landespokalsieger Niedersachsen)

Oberliga: FC Einheit Wernigerode (als Landespokalfinalist Sachsen-Anhalt, weil Gegner Magdeburg schon qualifiziert ist)

Die Termine der DFB-Pokal-Saison 2022/23:

29./30./31. Juli/1. August 2022: 1. Runde*

18./19. Oktober 2022: 2. Runde

31. Januar/1. Februar und 7./8. Februar 2023: Achtelfinale

4./5. April 2023: Viertelfinale

2./3. Mai 2023: Halbfinale

3. Juni 2023: Finale in Berlin

*Weil am 30. Juli Meister Bayern und der DFB-Pokalsieger um den DFL-Supercup spielen, tragen diese beiden Mannschaften ihre Erstrundenpartien erst am 30./31. August aus

Die Auslosung der 1. DFB-Pokal-Runde 2022/23:

Ausgelost werden die Paarungen der 1. DFB-Pokal-Runde in diesem Jahr bereits am Sonntag, 29. Mai, ab 19.15 Uhr.

Der DFB-Pokal 2022/23 live im TV:

Bei den TV-Rechten gibt es zur neuen Saison Änderungen. Statt wie bisher 13 werden künftig - via ARD und ZDF - 15 Partien live im Free-TV übertragen, darunter die beiden Halbfinals und das Finale. Pay-TV-Sender "Sky" zeigt wie bisher alle 63 Partien live.