DFB nominiert keinen Gegenkandidaten für Infantino

Der DFB wird im kommenden Jahr keinen Gegenkandidaten für den umstrittenen FIFA-Präsidenten Gianni Infantino ins Rennen schicken. Seine Wiederwahl scheint bereits ausgemachte Sache.

Bis heute lief die Frist, innerhalb der Kandidaten für den Chefposten beim Weltverband zugelassen werden konnten. Der DFB teilte am Mittwochnachmittag mit, dass er die Frist ohne eigenen Kandidaten verstreichen lassen wird.

"Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) begrüßt den laufenden Dialog mit der FIFA zu unterschiedlichen Themen, wird aber für die Wahl des FIFA-Präsidenten im kommenden März zur heute endenden Frist keinen Kandidaten nominieren", teilte der Verband vier Tage vor dem Start der WM in Katar mit. Der Beschluss sei innerhalb des Präsidiums einstimmig beschlossen worden.

Die Gründe lieferte DFB-Präsident Bernd Neuendorf gleich mit. Denn eine Kandidatur wäre allem Anschein nach zum Scheitern verurteilt. "Tatsache ist: Viele Verbände haben ihre Unterstützung für den amtierenden Präsidenten Gianni Infantino bereits signalisiert", begründet Neuendorf - der DFB gehört nicht dazu.

DFB kritisiert FIFA und hofft auf Transparenz

Denn Neuendorf sagt: "Dennoch wollen wir mit dieser Entscheidung zum Ausdruck bringen, dass wir uns seitens der FIFA ein deutlicheres Bekenntnis für die Menschenrechte sowie ein größeres Engagement in humanitären Fragen gewünscht hätten. Der DFB erwartet transparente Entscheidungsprozesse in der FIFA und bleibt bei seinen Forderungen nach der Einrichtung eines Entschädigungsfonds für die Angehörigen der verstorbenen oder verletzten Arbeiter auf den WM-Baustellen. Er tritt weiter für die Einrichtung eines Migrant Working Center in Katar ein."

Der DFB werde bis zum FIFA-Kongress in Kigali im kommenden März den konstruktiven Dialog mit der FIFA suchen und auf Fortschritte hinwirken.

Bisher gibt es keinen Gegenkandidaten für den Nachfolger von Joseph S. Blatter. Bereits 2019 war Infantino ohne einen Kontrahenten im Amt bestätigt worden. Sollte der 52-Jährige erneut gewählt werden, würde er in seine letzte Amtszeit gehen. Mehr als zwölf Jahre an der FIFA-Spitze lässt die Satzung nicht zu.

Jeder Verband hat eine Stimme

Da die Kontinentalverbände aus Südamerika, Asien, Afrika und Ozeanien bereits ihre Unterstützung für Infantino signalisiert haben, dürfte ein Gegenkandidat kaum Chancen haben, sich durchzusetzen. Alle 211 Mitgliedsverbände haben unabhängig von ihrer Größe genau eine Stimme.

Infantino steht aufgrund diverser Skandale und Kontroversen in der Kritik. In der Schweiz läuft nach wie vor ein Strafverfahren gegen den FIFA-Boss, der mittlerweile teilweise in Katar lebt.

Sein Vorgänger Blatter bezeichnete Infantino im kicker-Interview als "einen unmöglichen Typ. Ich würde gerne alles mit ihm diskutieren, aber er geht mir aus dem Weg und sitzt in Doha. Er wird seine Gründe haben, Doha würde ihn eher nicht ausliefern, wenn die Schweizer Justiz etwas gegen ihn in der Hand hat."

Die WM-Vergabe an Katar, die zu Blatters Amtszeit stattfand, bezeichnete er zuletzt als "einen Irrtum".