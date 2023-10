DFB-Neuling Andrich: "Das ist meine schwierigste Phase"

Im Klub nur Ersatz, aber in der Nationalmannschaft gefragt. Leverkusens Mittelfeldspieler Robert Andrich wird derzeit mit ungewohnten sportlichen Extremen konfrontiert.

Robert Andrich erlebt in diesen Tagen ein Wechselbad der Gefühle. Am Sonntag beim 3:0-Sieg im Derby gegen den 1. FC Köln gehörte der Sechser wie in sechs der bislang sieben Bundesligaspiele der Werkself nicht zur Startformation. Am Donnerstag aber hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann ihm mitgeteilt, dass er zum DFB-Kader für die anstehende USA-Reise gehören wird.

Wir sind gut im Flow. Und ich warte auf meine Minuten. Robert Andrich

So sehr Andrich dies freut, so stark hat er mit seiner aktuellen Situation im Klub zu kämpfen. "Es ist tatsächlich seit vier Jahren, in denen ich in der Bundesliga spiele, die schwierigste Phase für mich persönlich", gibt Andrich offen zu, "es ist nicht einfach, weil es für uns als Mannschaft einfach brutal läuft. Wir sind gut im Flow. Und ich warte auf meine Minuten."

Diese werde er noch bekommen, "definitiv", sagt der Mittelfeldakteur selbstbewusst, der derzeit nicht an seinen beiden überragend aufspielenden Konkurrenten, Granit Xhaka und Exequiel Palacios, vorbeikommt. Wo die Gründe für seine Reservistenrolle lägen? "Die sieht man auf dem Platz und in der Tabelle", verweist Andrich auf Bayers Höhenflug, "wenn es läuft, hast du als Spieler auch wenig Argumente."

"Man möchte mehr spielen, definitiv"

Diese Rahmenbedingungen machen für ihn den Platz auf der Ersatzbank wenigstens etwas erträglicher. "Deswegen versteht man gewisse Sachen schon, aber man schaut natürlich auch auf sich selbst und möchte mehr spielen, definitiv", sagt er.

Die nur vom Zeitpunkt her unerwartete Nominierung für die DFB-Auswahl sollte ihm zumindest Rückenwind geben. "Aktuell war das wirklich etwas überraschend, aber in den vergangenen ein, zwei Jahren gab es vielleicht den einen oder anderen Moment, in dem ich es mir gewünscht hätte. Aber besser spät als nie", kommentiert der 29-Jährige seine erste Berufung für die deutsche A-Nationalmannschaft.

Eine Ansicht, die auch Leverkusens Geschäftsführer Simon Rolfes unterstreicht: "Das hat er sich verdient, vor allem durch die Leistungen in der vergangenen Saison." Die frohe Botschaft erhielt Andrich übrigens am Donnerstag, am Tag des Leverkusener Europa-League-Spiels von Bayer 04 bei Molde FK (2:1). Eins von nur zwei Pflichtspielen in dieser Saison, in denen der eigentliche Führungsspieler beginnen durfte.

"Es ging relativ schnell", beschreibt Andrich, der beim DFB die Rückennummer 23 erhalten wird, das Telefonat mit Nagelsmann, "weil wir an dem Tag noch ein Spiel hatten. Er hat mir nur mitgeteilt, dass ich dabei bin. Er hat gesagt, dass ich mit meiner Art und Weise der Mannschaft vielleicht guttue."

Das möchte Andrich möglichst schnell beweisen - bei der Nationalmannschaft, aber auch wieder bei Bayer 04.