DFB-Krisengipfel beendet - Flick fährt kommentarlos ab

Rund zweieinhalb Stunden war Bundestrainer Hansi Flick bei der DFB-Spitze beim Rapport. Ein konkretes Ergebnis brachte das Treffen bisher aber nicht hervor.

Kurz nach 17 Uhr am Mittwochabend verließ Flick den Tagungsort in einem Hotel in Neu-Isenburg vor den Toren Frankfurts (Main). Er stieg in seine Dienstlimousine und fuhr ab - ohne sich zu den Gesprächen hinter verschlossenen Türen zu äußern.

Wie die mögliche Ergebnislosigkeit zu interpretieren ist, bleibt offen. Ein klares, öffentliches Ja zu Flick gab es unmittelbar nach dem Treffen offenbar nicht. Der DFB will sich dazu aber noch äußern. Allerdings hatte Neuendorf im Vorfeld bereits anklingen lassen, dass es über die WM-Analyse hinaus weitere Gespräche über die Zukunftsgestaltung geben könne.

Bei dem mit Spannung erwarteten Treffen sollte Flick und ursprünglich auch Oliver Bierhoff eine Analyse des WM-Scheiterns sowie Pläne für die Zukunft des deutschen Fußballs darlegen. Doch der ehemalige Direktor Nationalmannschaft löste am Montagabend überraschend seinen Vertrag beim DFB auf, der ehemalige Geschäftsführer Nationalmannschaften fehlte deshalb am Mittwoch bei dem Meeting. Flick hatte kurz danach deutlich gemacht, wie sehr ihn der Abschied seines engen Vertrauten nach 18 Jahren beim DFB schmerzt.

Flick geriet nach dem Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2022 in Katar unter Druck. Der viermalige Weltmeister musste bereits nach der Gruppenphase die Heimreise antreten. DFB-Präsident Neuendorf hatte noch vor dem Abflug aus Katar von Flick eine umfassende Analyse erwartet.

Flick übernahm die Nationalmannschaft nach der EM im vergangenen Jahr, sein Vertrag läuft bis nach der EURO 2024 in Deutschland.