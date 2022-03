DFB-Kontrollausschuss ermittelt nach Spielabbruch in Bochum

Der DFB-Kontrollausschuss hat nach dem Becherwurf und Spielabbruch in Bochum die Ermittlungen aufgenommen.

Im ersten Schritt werde das Gremium die Sonderberichte der Schiedsrichter und der Sicherheitsaufsicht sowie die Fernsehbilder auswerten, hieß es in einer DFB-Mitteilung am Samstagmittag. Außerdem würden nach dem Abbruch der Partie zwischen dem VfL Bochum und Borussia Mönchengladbach ein Ermittlungsverfahren gegen das Heimteam eingeleitet und Stellungnahmen eingeholt.

"Wichtig wäre natürlich, dass der VfL Bochum jetzt alles daransetzt, den Täter zu ermitteln und diesen anschließend mit aller Konsequenz zur Rechenschaft zieht", sagte Anton Nachreiner als Vorsitzender des Kontrollausschusses.

Über die Wertung der Partie, in der Gladbach zum Zeitpunkt des Abbruchs 2:0 geführt hatte, entscheide das DFB-Sportgericht, hieß es zudem in der DFB-Mitteilung.

Hier heißt es in Paragraph 18 Nummer 4 unter anderem:

"Wird ein Bundesspiel ohne Verschulden beider Mannschaften vorzeitig abgebrochen, so ist es an demselben Ort zu wiederholen. Trifft eine Mannschaft oder ihren Verein oder beide Vereine ein Verschulden an dem Spielabbruch, ist das Spiel dem oder den Schuldigen mit 0:2-Toren für verloren, dem Unschuldigen mit 2:0-Toren für gewonnen zu werten. Hat der Unschuldige im Zeitpunkt des Abbruchs ein günstigeres Ergebnis erzielt, so wird dieses Ergebnis gewertet."