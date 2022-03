DFB-Kontrollausschuss ermittelt gegen Demirbay

Kerem Demirbay wird das nächste Bundesliga-Spiel von Bayer 04 Leverkusen verpassen. Nur das nächste? Der DFB-Kontrollausschuss ermittelt gegen den 28-Jährigen.

Nach dem 2:0-Sieg in Wolfsburg schoss Demirbay über das Ziel hinaus. Der Mittelfeldspieler hatte von Schiedsrichter Felix Brych nach einer Rudelbildung seine 10. Gelbe Karte gesehen und redete sich am ARD-Mikrofon in Rage. "Der Schiedsrichter geht mir so auf den Sack. Das ist Wahnsinn. Ich hoffe, dass der in Zukunft nicht mehr so häufig für uns pfeift."

Zu viel der unschönen Worte, findet auf jeden Fall der Kontrollausschuss des DFB. Der hat "ein Ermittlungsverfahren gegen Kerem Demirbay vom Bundesligisten Bayer Leverkusen wegen dessen Aussagen über Schiedsrichter Felix Brych eingeleitet", wie der Verband am Montag bekanntgab.

Demirbay muss zunächst eine Stellungnahme beim Kontrollausschuss abgeben, danach "werde über das weitere Vorgehen entschieden", teilte der DFB mit.

Je nach Ausgang des Verfahrens wird sich zeigen, ob Demirbay nur das Spiel gegen Hertha BSC (Samstag, 2. April, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) aufgrund seiner zweiten Gelbsperre verpassen wird.

nik