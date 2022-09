DFB-Kongress: Katar und FIFA massiv in der Kritik

Zwei Monate vor dem Start der WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) ist der Gastgeber wie die FIFA bei einem Menschenrechtskongress erneut heftig in die Kritik geraten. Katars Botschafter in Deutschland, Abdulla Bin Mohammed bin Saud Al-Thani, verteidigte sein Land gegen Kritik und sieht es auf dem richtigen Weg.

Das Turnier steht im weltweiten Fokus.