DFB-Konferenz missbilligt Winkler-Post - Offenbar keine personellen Konsequenzen

Mit seinem despektierlichen Social-Media-Post in Richtung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zog DFB-Vizepräsident Hermann Winkler viel Kritik auf sich. Nun wurde der Vorfall auch Thema auf einer Konferenz.

Wie der DFB mitteilte, hat es am Mittwoch auf der Konferenz der Regional- und Landesverbandspräsidenten eine Aussprache zu der Thematik gegeben. Diese hatte der DFB bereits am Montag angekündigt. Im Kreis der Präsidenten hatte sich Winkler, der DFB-Vizepräsident sowie Präsident des Nordostdeutschen Fußballverbandes und des Sächsischen Fußballverbandes ist, für seinen Social-Media-Post entschuldigt. "Mein Post ist unsäglich und nicht zu rechtfertigen", wird er auf der DFB-Website zitiert. "Es war ein Fehler und wird sich nicht wiederholen."

Winkler hatte am Sonntag auf seinen Social-Media-Kanälen den ukrainischen Staatspräsidenten Selenskyj, der erstmals seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf sein Land nach Deutschland gereist war, unter anderem als "ehemaligen ukrainischen Schauspieler" bezeichnet. Weiter schrieb er, dass das "Ehrenmal zum Gedenken aller Kriegsopfer" im Treptower Park in Berlin "noch" stehe. Der Post hatte für eine große Welle der Entrüstung gesorgt - und wurde nun auch von den Regional- und Landesverbandspräsidenten gerügt.

"Im Widerspruch zu den DFB-Werten"

"Die Konferenz missbilligte die Äußerungen Winklers, die seinem Amt nicht gerecht wurden und im Widerspruch zu den Werten des DFB stehen", heißt es nun auf der DFB-Website. Damit stellten sich die Regional- und Landesverbandspräsidenten hinter DFB-Präsident Bernd Neuendorf, der Winkler am Montag öffentlich gerüffelt hatte. Er habe ihm in einem persönlichen Gespräch klar gemacht, dass er die Äußerungen "als unerträglich und beleidigend" empfunden habe. Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet ihr prestigeträchtiges 1000. Länderspiel am 12. Juni in Bremen gegen die Ukraine.

Der 60 Jahre alte CDU-Politiker Winkler, der seit 2021 DFB-Vizepräsident ist, hatte sich bereits vor der Konferenz am Mittwoch für seinen Post entschuldigt, aber auch dementiert, ein "Putin-Versteher" zu sein. Einen Hinweis auf mögliche personelle Konsequenzen enthält das knappe DFB-Statement derweil nicht. Winkler, der in den letzten Tagen ins Kreuzfeuer der Kritik geraten war, darf also offenbar vorerst weitermachen.