DFB knackt WM-Rekordquote, aber nicht das EM-Finale der Frauen

Knapp 17,5 Millionen TV-Zuschauer verfolgten das deutsche WM-Aus am Donnerstagabend - eine Rekordquote bei dieser WM.

Als die FIFA am Donnerstag vor dem Deutschland-Spiel gegen Costa Rica weltweite TV-Rekorde aufgezählt hatte, fehlten - wohl ganz bewusst - die Zahlen aus dem Land des Weltmeisters von 2014. Der Weltverband berichtete beispielsweise, dass in Portugal das Gruppenspiel gegen Uruguay (2:0) so viele TV-Zuschauer wie noch nie zuvor bei einem WM-Spiel angelockt hatte (insgesamt 5,35 Millionen).

Das erste Spiel der DFB-Elf hatte im Schnitt weniger als zehn Millionen Interessierte an die Fernseher gelockt: Bei der 1:2-Pleite gegen Japan am frühen Mittwochnachmittag hatten 9,23 Millionen Zuschauer die ARD eingeschaltet - bei einem Marktanteil von 59,7 Prozent. Beim 1:1 gegen Spanien hatte das ZDF am vergangenen Sonntag dann eine neue Rekordquote im Verlauf des Turniers verzeichnet: 17,05 Millionen Fans verfolgten das Remis gegen den Weltmeister von 2014 - der Marktanteil betrug 49,3 Prozent.

Das entscheidende Gruppenspiel gegen Costa Rica am Donnerstagabend übertraf dann beide Werte - in puncto TV-Zuschauer und auch in puncto Marktanteil. Die ARD verzeichnete 17,43 Millionen Zuschauer beim 4:2-Erfolg gegen die Zentralamerikaner. Eine Rekordquote während der Winter-WM in Katar, aber keine Jahresbestmarke.

Wembley-Krimi hatte noch mehr TV-Zuschauer

Diese wurde im vergangenen Sommer aufgestellt: Das EM-Finale der deutschen Frauen-Nationalmannschaft in Wembley gegen Gastgeber England (1:2 n.V.) hatten in Deutschland 17,9 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher verfolgt - das ergab damals einen Marktanteil von 64,8 Prozent. Der am Donnerstag gegen Costa Rica belief sich auf 53,7 Prozent.

Die zweite Partie, die am Donnerstag im Öffentlich-Rechtlichen übertragen wurde, war das entscheidende Spiel in Gruppe F zwischen Belgien und Kroatien. Die Nullnummer, die für das WM-Aus der Roten Teufel sorgte, schauten 3,64 Millionen Zuschauer - bei einem Marktanteil von 26,9 Prozent.