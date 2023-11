DFB-Kader fürs "Endspiel": Senß erstmals berufen - Wolfsburg-Duo fehlt

Gegen Dänemark braucht es einen Sieg mit zwei Toren Vorsprung: Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft steht unter Druck. Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch setzt vornehmlich auf bewährte Kräfte - mit einer Ausnahme.

Das kleine "Endspiel" gegen Dänemark am 1. Dezember (20.30 Uhr) ist von großer Bedeutung: Nur wenn die DFB-Frauen mindestens mit zwei Toren Unterschied gewinnen und in Wales (5. Dezember, 19.30 Uhr, jeweils LIVE! bei kicker) anschließend die dann errungene Tabellenführung verteidigen, kann es mit der Olympia-Teilnahme klappen.

Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch nominierte dafür am Dienstag ein 24-köpfiges Aufgebot mit einem neuen Namen: Elisa Senß, auffällige Mittelfeldstrategin und Kapitänin bei Bayer 04 Leverkusen, erhielt erstmals eine Berufung in die A-Nationalmannschaft.

Stammkeeperin Merle Frohms ist nach überstandener Kopfverletzung wieder dabei, weswegen Ena Mahmutovic weichen muss. Die zwischenzeitlich angeschlagenen Alexandra Popp und Marina Hegering sollen ihre Erfahrung auch diesmal einbringen, wohingegen Lena Oberdorf als weitere "Mentalitätsspielerin" erwartungsgemäß fehlt.

Die Wolfsburgerin kämpft seit geraumer Zeit mit Rückenproblemen, auch ihre Vereinskollegin Felicitas Rauch muss mit einer Zehenverletzung passen. Zuletzt hatte die Linksverteidigerin ihren Stammplatz bei den Wölfinnen an Nuria Rabano verloren.

Die Gefahr heißt außer Harder vor allem Vangsgaard

Sydney Lohmann (nach Bänder- und Sprunggelenksverletzung) und Lina Magull (nach Muskelverletzung) gaben zuletzt ihr Comeback in der Bundesliga, auch Hrubesch baut nun wieder auf die hochveranlagten Mittelfeldspielerinnen.

Das Gruppen-Hinspiel gegen die Däninnen um Bayerns Spielmacherin Pernille Harder hatte die damals noch von Co-Trainerin Britta Carlson betreute Elf 0:2 verloren. Auch diesmal wird auf die Betreuung der starken Mittelstürmerin Amalie Vangsgaard, die damals doppelt traf, einiges ankommen.

Nur der 1. Platz in der Nations-League-Gruppe A3 hält die Chancen auf eine Olympia-Teilnahme 2024 in Paris aufrecht. Sollte Deutschland durch den Gruppensieg ins Nations-League-Halbfinale einziehen, hätte es gute Karten: Die beiden Finalisten qualifizieren sich für Olympia. Sollte allerdings Gastgeber Frankreich (derzeit Erster in Gruppe A2) darunter sein, rückt der Sieger aus dem Spiel um Platz 3 nach.