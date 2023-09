DFB in der Krise: So etwas hat es seit 22 und 38 Jahren nicht mehr gegeben

24.980 Fans führten sich das DFB-Länderspiel gegen Japan in der Wolfsburger Arena live zu Gemüte - und viele von ihnen hatten schon während der Partie lautstark gepfiffen. Nach dem 1:4 erst recht. Denn dieses Ergebnis war die Fortsetzung der Ergebniskrise, die auch an Zahlen festzumachen ist.

290 Tage nach der WM-Auftaktpleite gegen Japan (1:2), die damals nach 2018 in das zweite Vorrunden-Aus in Serie gemündet war, schlitterte die deutsche Nationalmannschaft in ein Debakel. Mit 1:4 verlor die DFB-Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick - und Torwart Marc-André ter Stegen hatte dabei gar noch Schlimmeres mit drei ganz wichtigen Paraden bei Eins-gegen-eins-Duellen verhindert.

1:4 vor heimischer Kulissen, nur ein erzieltes Tor (Leroy Sané zum zwischenzeitlichen 1:1) gegen einen vermeintlich klaren Außenseiter ... Das hatte es aus deutscher Sicht schon lange nicht mehr gegeben. Ganz lange nicht mehr.

Genauer gesagt seit 22 Jahren nicht mehr: Damals in der WM-Qualifikation Europa war das DFB-Team um Recken wie Michael Ballack oder Oliver Kahn im Münchner Olympiastadion vorgeführt worden. Nach 1:0 hatte es gegen England am Ende 1:5 etwa durch einen Dreierpack von Michael Owen geheißen.

1985 lässt grüßen

Bundestrainer damals: Rudi Völler. Der heute 63-Jährige ist auch aktuell Teil der deutschen Auswahl. Als Sportdirektor ist "Tante Käthe" Anfang des Jahres installiert worden, um beim Umkehrschwung nach den bitteren Turnieren der jüngsten Vergangenheit mit unter die Arme zu greifen. Einige von Völlers Aussagen ("Unser Spielermaterial ist gut genug, wir haben wunderbare Kreativspieler in Deutschland, ob ältere oder im jungen Bereich") sind allerdings - mit Verlaub - schlecht gealtert. Das hat der Auftritt gegen die Japaner gezeigt.

Zumal weitere negative Statistiken damit einhergehen: Rechnet man etwa die letzten Länderspiele mit ein, darunter das 0:1 in Polen und das 0:2 gegen Kolumbien, steht eine ernüchternde Bilanz. Drei Länderspiele in Folge verloren? Das hat es aus der stolzen deutschen Sicht seit 38 Jahren (!) nicht mehr gegeben. 0:3 gegen England, 0:2 gegen Mexiko und 0:1 gegen die Sowjetunion lauteten die Ergebnisse damals im Sommer 1985 - ein Jahr später verlor die Mannschaft das WM-Finale gegen Argentinien.

Doch nicht nur das: Seit nunmehr fünf Partien hat die DFB-Auswahl nicht mehr gewonnen - und das nicht mal mehr ein Jahr vor der bevorstehenden Europameisterschaft im eigenen Land, für die Deutschland automatisch als Gastgeber qualifiziert ist. Anders kann man auch sagen: Im Jahr 2023 steht das Team um den neuen DFB-Kapitän Ilkay Güdogan, seines Zeichens "Fußballer des Jahres", in sechs Spielen bei nur einem Sieg.

Der Druck auf Bundestrainer Hansi Flick ist vor dem als nächstes anstehenden Aufeinandertreffen mit Vizeweltmeister Frankreich am kommenden Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) in Dortmund nochmals enorm gestiegen.