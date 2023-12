DFB gründet AG Stadionsicherheit: "Ziel Eindämmung von Gewalt und Pyrotechnik"

Nach den jüngsten Gewaltvorfällen hat der DFB eine AG Stadionsicherheit gegründet. Das gab der Verband am Donnerstag in einer Mitteilung bekannt.

Das neu geschaffene Gremium soll "zielführende Maßnahmen zur Eindämmung von Gewaltvorfällen und Pyrotechnik in den Stadien erarbeiten", erklärte der DFB nach der Sitzung des Verbandspräsidiums am Donnerstag.

Die Arbeitsgruppe setzt sich zusammen aus je zwei Personen des DFB-Präsidiums, der Kommission Prävention & Sicherheit & Fußballkultur, der Kommission Fans und Fankulturen, der DFB-Sportgerichtsbarkeit und des Bereichs Fanangelegenheiten (DFB, DFL) sowie je einem Vertreter von Klubs aus Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga. Bei Bedarf sollen Vertretungen weiterer Interessensgruppen hinzugezogen werden, hieß es von Seiten des DFB.

Fröhlich: "Deeskalieren und Wiederholungen verhindern"

"Wir betrachten die jüngsten gewaltsamen Auseinandersetzungen mit großer Sorge", erklärte Martin Fröhlich angesichts der jüngsten Vorfälle. "Wir sehen seit der Corona-Pandemie auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen schnell eskalierende Konflikte. (...) Ziel muss es sein, in den kommenden Tagen und Wochen zu deeskalieren und Wiederholungen zu verhindern. Alle sind aufgerufen, verantwortungsvoll mit der Situation umzugehen und ihren Beitrag zu leisten - nur so kann die Fankultur, für die der deutsche Profifußball über die Grenzen hinaus beachtet und mitunter beneidet wird, aufblühen", so der Vorsitzende der Kommission Fans und Fankulturen weiter.

Die Kommission wurde laut DFB als gemeinsames Beratungs- und Fachgremium von DFB und DFL zu Themen, die Auswirkungen auf Fans oder fankulturelle Aspekte haben, erschaffen.

Bergmann und Schneekloth als Initiatoren

Die neue Arbeitsgruppe wiederum war auf Initiative von DFB-Vizepräsident Thomas Bergmann sowie Steffen Schneekloth, stellvertretender Sprecher des Präsidiums der DFL, geschaffen worden. Die AG steht unter der Leitung der Kommission Prävention & Sicherheit & Fußballkultur des DFB.

Zuletzt war es in mehreren deutschen Stadien zu Auseinandersetzungen zwischen Fans und der Polizei gekommen. Ende November wurden bei der Bundesliga-Begegnung zwischen Frankfurt und Stuttgart mehr als 200 Menschen verletzt.