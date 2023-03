DFB gibt Sperren für Schnellbacher und Reddemann bekannt

Nach ihren Roten Karten sind Elversbergs Luca Schnellbacher und Halles Sören Reddemann vom DFB gesperrt worden. Darüber hinaus verhängte der Verband eine Geldstrafe für Osnabrücks Sportdirektor.

Das DFB-Sportgericht hat Luca Schnellbacher von Drittliga-Spitzenreiter SV Elversberg "wegen einer Tätlichkeit gegen den Gegner in einem leichteren Fall" mit einer Drei-Spiele-Sperre belegt. Schnellbacher war in der 89. Minute des Auswärtsspiels beim SC Verl (2:1) am vergangenen Samstag von Schiedsrichterin Franziska Wildfeuer (Lübeck) des Feldes verwiesen worden, nachdem er Mael Corboz im Mittelfeld völlig unnötig ohne Chance auf den Ball von hinten umgeräumt hatte. Der 28-Jährige verpasst damit die Spiele in Duisburg, gegen Viktoria Köln und in Osnabrück.

Zweimal zuschauen muss Sören Reddemann vom Halleschen FC. Der 26-jährige Verteidiger flog in der 84. Minute des Heimpiels gegen den MSV Duisburg (2:2) am vergangenen Freitagabend vom Platz, weil er Duisburgs Niklas Kölle geschubst hatte. Dass Reddemann zuvor im Vorfeld einer Ecke von Kölle gehalten worden war, berücksichtigte das DFB-Sportgericht. Der HFC muss somit in den Spielen bei Borussia Dortmund II und gegen Erzgebirge Aue auf Reddemann verzichten.

Der Spieler beziehungsweise sein Verein hat dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.

Geldstrafe für Shapourzadeh

Eine Geldstrafe in Höhe von 500 Euro sprach das DFB-Sportgericht gegen Amir Shapourzadeh, den Sportdirektor des VfL Osnabrück, aus. Shapourzadeh hatte sich nach dem Halbzeitpfiff im Drittligaspiel gegen den FC Erzgebirge Aue (3:1) am 4. Februar in Osnabrück unsportlich gegenüber dem Schiedsrichter-Team um Referee Florian Lechner verhalten und geäußert, heißt es in der Mitteilung des DFB.