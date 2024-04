DFB-Generalproben in Nürnberg und Gladbach nahezu ausverkauft

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet vor dem Start in die Heim-EM noch zwei Testspiele Anfang Juni. Für beide Partien sind nur noch Restkarten übrig.

Die Auswahl von Julian Nagelsmann hat einen erfolgreichen Start in das EM-Jahr 2024 hingelegt. Sowohl gegen Frankreich (2:0) als auch gegen die Niederlande (2:1) gewann die deutsche Nationalmannschaft und löste dadurch eine steigende Vorfreude bei den Fans auf das im Sommer anstehende Heim-Turnier aus.

Das spiegelt sich auch in den Ticketverkäufen für die letzten beiden Länderspiele vor der EM wider. Am 3. Juni testet Deutschland im Nürnberger Max-Morlock-Stadion gegen die Ukraine, am 7. Juni (beide 20.45 Uhr) steht die Generalprobe vor dem Turnier gegen Griechenland an. Gespielt wird im Borussia-Park in Mönchengladbach.

Für beide Partien, das teilte der DFB am Donnerstag mit, stehen "durch rückfließende Kontingente nur noch Restkarten zur Verfügung". Die Mitglieder des "Fan Club Nationalmannschaft" hatten Erstzugriff auf die Eintrittskarten und dabei für beide Testländerspiele zusammen schon knapp 10.000 Karten erworben. Anschließend lief auch der öffentliche Vorverkauf auf Hochtouren.

Nach dem letzten Test gegen Griechenland bleibt Nagelsmann und Co. noch exakt eine Woche bis zum Turnierstart. Am 14. Juni (21 Uhr) eröffnet Deutschland die Europameisterschaft im Auftaktspiel gegen Schottland. Dieses steigt in der Münchner Allianz-Arena.