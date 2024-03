DFB geht leer aus: Nürnbergs Juwel Uzun entscheidet sich für die Türkei

Die erste Zukunftsfrage hat Can Uzun geklärt. Der Youngster vom 1. FC Nürnberg wird weiterhin für die Türkei auflaufen. Der DFB geht somit leer aus.

Sämtliche Vereine ringen um die Dienste von Can Uzun, der beim 1. FC Nürnberg in dieser Saison durchgestartet ist. Der erst 18-Jährige kommt in Pokal und Liga in 23 Einsätzen auf 15 Tore und drei Vorlagen, ein Verbleib beim Club über den Sommer hinaus ist wegen seiner großen Begehrlichkeiten bereits ausgeschlossen.

Ebenso offen, für wen Uzun ab kommender Spielzeit auflaufen wird, war bis zuletzt seine Entscheidung, für welches Land der Deutsch-Türke künftig spielen will. Seine gesamte Jugend lief der gebürtige Regensburger für die Türkei auf, wegen seiner starken Leistungen bemühte sich zuletzt aber auch der DFB um Uzun. Eine DFB-Delegation um Sportdirektor Rudi Völler war vor kurzem nach Nürnberg gereist, um den offensiven Mittelfeldspieler kennen zu lernen und ihm eine Perspektive aufzuzeigen.

Das machte die Entscheidung für Uzun letztlich sicherlich nicht leichter, ließ er sich schließlich lange Zeit. Der Mittelbayerischen Zeitung gegenüber betonte Uzun jüngst noch, sich "nicht gegen, sondern für ein Nationalteam" zu entscheiden und dorthin zu gehen, "von dem mein Herz und mein Bauch sagen, dass es richtig ist".

Uzuns klares Ziel

Am Montag, zwei Tage nachdem er mit seinem Elfmeter den Club zum Sieg über Braunschweig geschossen hatte, machte Uzun auf Instagram seine Entscheidung nun publik. Der Youngster wird weiterhin für die Türkei auflaufen, der DFB geht somit leer aus. In einem Interview mit Sky begründete Uzun seine Wahl. "Ich habe in den vergangenen Monaten sehr viel mit meiner Familie und meinen engsten Freunden darüber gesprochen und habe mir auch ihre Meinung dazu angehört. Letztlich habe ich aber eine ganz persönliche Entscheidung aus dem Herzen getroffen", so Uzun.

Somit ist die Tür für eine Teilnahme an der EM in Deutschland in diesem Sommer offen - ein großes Ziel für Uzun. "Hamit Altintop und Vincenzo Montella haben mir klar gesagt, dass ich dabei bin, wenn ich weiter gute Leistungen beim 1. FC Nürnberg bringe." Zuvor stehen für die Türkei aber noch einige Länderspiele an. Im März geht es gegen Ungarn und Österreich, kurz vor der EM wird gegen Italien getestet. In der anstehenden Periode wird Uzun aller Voraussicht nach sein Debüt in der A-Nationalmannschaft feiern.