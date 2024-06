DFB-Gegner USA fährt ohne Superstar Morgan zu Olympia

Nur 18 Spielerinnen dürfen die Nationaltrainerinnen und -trainer für das olympische Fußballturnier nominieren. Dass das zu Härtefällen führt, muss nun die zweimalige Weltmeisterin Alex Morgan erfahren.

224 Länderspiele für die USA, 123 Tore, zwei Weltmeister-Titel: Die Leistungen von Alex Morgan lassen sich angesichts dieser Zahlen gar nicht geringschätzen. Dass der Name der Stürmerin am Mittwoch auf der Kaderliste für die Olympischen Spiele fehlte, überraschte deshalb.

Die neue Nationaltrainerin Emma Hayes, die vom englischen Meister FC Chelsea zum US-Verband wechselt, verzichtete freiwillig auf Morgans Erfahrung. "Es lässt sich nicht leugnen, dass es schwierige Entscheidungen gab", sagte Hayes.

Die 34-Jährige Morgan hatte sich Mitte April am Knöchel verletzt und anschließend einen Monat gefehlt. Anfang Juni stand sie wieder im Aufgebot für die Testspiele gegen Südkorea (4:0 und 3:0), startete sogar in der zweiten Partie. "Ich bin enttäuscht, dass ich nicht die Gelegenheit habe, unser Land auf der olympischen Bühne zu vertreten", schrieb sie nach der Kaderbekanntgabe bei X: "Dieses Turnier liegt mir am Herzen und ich bin jedes Mal unglaublich stolz, wenn ich das Wappen trage."

Albert teilte homo- und transfeindliche Videos

NJ/NY Gotham FC, der neue Klub von DFB-Keeperin Ann-Katrin Berger, stellt mit fünf Spielerinnen die größte Abteilung. Shootingstars sind dagegen die jungen Angreiferinnen Trinity Rodman und Sophia Smith. Vier Spielerinnen verdienen in Europa ihr Geld: Emily Fox (FC Arsenal), Lindsey Horan (Olympique Lyon), Catarina Macario (FC Chelsea) und Korbin Albert (Paris St. Germain).

Mit der Nominierung von letzterer hatten dagegen nicht alle Beobachter gerechnet. Die 20-Jährige hatte im März homo- und transfeindliche Videos auf ihrem Tiktok-Kanal geteilt. Dafür hatte sie auch innerhalb des Teams, das in der US-amerikanischen Öffentlichkeit eine progressive Vorreiterrolle einnimmt, viel Gegenwind geerntet.

Im zweiten Vorrundenspiel treffen die USA auf das deutsche Team (28. Juli, 21 Uhr, LIVE! bei kicker), die beiden anderen Gruppengegner heißen Sambia und Australien. Auf Abruf warten die Reservistinnen Jane Campbell, Hal Hershfelt, Croix Bethune und Lynn Williams.