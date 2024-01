DFB für weitere Amtszeit Ceferins

Der Rücktritt Zvonimir Bobans als Fußballdirektor der UEFA könnte der Beginn eines größeren Machtkampfs werden rund um Präsident Aleksander Ceferin. Der Slowene darf sich dabei der Unterstützung des DFB sicher sein.

Das teilte der Deutsche Fußball-Bund auf kicker-Anfrage zu der von Ceferin geplanten Statutenänderung mit: "Der DFB ist an der bisherigen Entscheidungsfindung in allen Instanzen beteiligt gewesen und wird der vorgeschlagenen Statutenänderung zustimmen. Auch auf Grundlage der guten Zusammenarbeit mit UEFA-Präsident Aleksander Ceferin." Der 56-Jährige will offenbar 2027 ein weiteres Mal kandidieren, würde damit aber im Stile eines Gianni Infantino die 2017 vollzogene und damals auch stark vom DFB vorangetriebene Governance-Reform konterkarieren.

Rechtskommission der UEFA arbeitet Statutenänderung aus

Statuarisch benötigt Ceferin hierfür eine Satzungsänderung, die beim nächsten UEFA-Kongress in Paris am 8. Februar offenbar beschlossen werden soll. Ausgeknobelt mit dem Exekutivkomitee hat Ceferin die Sache bereits bei der letzten Sitzung des Gremiums in Hamburg Anfang Dezember. Eine Rechtskommission der UEFA, die der Däne Jesper Möller leitet und der der DFB-Vize-Präsident Ralph-Uwe Schaffert angehört, hatte zuvor den Vorschlag für die Statutenänderung ausgearbeitet. "Dieser Empfehlung ist das UEFA-Exko bei seiner Sitzung im Dezember 2023 gefolgt, beschließen kann es aber nur der UEFA-Kongress", teilt der DFB im Weiteren mit.

Eigentlich sind die Amtszeiten seit 2017 auf deren drei, also maximal zwölf Jahre, begrenzt. Ceferin, seit 2016 im Amt, argumentiert nun, seine erste Amtszeit sei keine volle Vierjahresperiode gewesen, nachdem er vom damals gesperrten Michael Platini übernommen habe. Was unstrittig ist, aber eben dem Geist der Reformen widerspricht. Boban hatte ein entsprechendes Gespräch darüber mit Ceferin als Rücktrittsgrund angegeben in einem gesalzenen Statement.

Gill Gegner einer Amtsausdehnung

Die britische Tageszeitung "Independent" schreibt nun von einem drohenden Bürgerkrieg in der UEFA. Zudem von Offiziellen, die dem Präsidenten einen Hang zu einer immer luxuriöseren Gestaltung seiner Dienstreisen unterstellen. Der Engländer David Gill, auch UEFA-Schatzmeister und Exko-Vize-Präsident, gilt als Gegner der Amtszeitausdehnung Ceferins.

Hinter dem Rumänen Razvan Burleanu, der die UEFA im FIFA-Rat vertritt, soll sich unterdessen bereits eine Allianz scharen, um den 39-Jährigen als potenziellen Gegenkandidaten für Ceferin aufzubauen. Der DFB wird im UEFA-Exko von Vize-Präsident Hans-Joachim Watzke vertreten, Präsident Bernd Neuendorf ist als FIFA-Ratsmitglied Zuhörer in dem mächtigen Gremium. Wie die Deutschen beim UEFA-Kongress, der für die Satzungsänderung zuständig ist, stimmen werden, ist nun also klar.