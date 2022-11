DFB-Frauen um Dallmann auf USA-Reise: "Wir fangen wieder bei Null an"

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft ist in Florida/USA angekommen, um sich auf ihre anstehenden Testspiele vorzubereiten. Dabei trifft die DFB-Auswahl gleich zweimal auf die US-Frauen.

Noch ohne Training in den Beinen und ohne größeren Jetlag traten Jule Brand und Linda Dallmann am Dienstag zur Pressekonferenz an. "Wir freuen uns sehr auf die Spiele gegen einen guten Gegner. Das sind Spielerinnen, die früher meine Vorbilder waren", sagte Brand, die gerade erst von der italienischen Sportzeitung Tuttosport zum "Golden Girl 2022" gekürt wurde, eine Auszeichnung für die beste U21-Spielerin Europas.

Für die 20-Jährige ist es die erste Reise in die USA, während Dallmann schon zum dritten Mal dort ist und den Testspielen ebenfalls gespannt entgegenblickt: "Die USA ist ein Gegner, der die Weltspitze beherrscht, ein Gegner, der physisch extrem weit ist, eine erfahrene Mannschaft. Auf höherem Niveau kann man kaum Testspiele haben, und auf dem müssen wir uns im Hinblick auf die WM auch messen. Für solche Spiele lohnt sich die lange Reise."

Ankunft in Florida: Zunächst heißt es Entspannen

Damit die deutsche Mannschaft am Freitag (1 Uhr MEZ, live in dem ZDF) in Fort Lauderdale/Florida topfit in die erste Partie gehen kann, wurde das erste Training vor Ort auf den späten Nachmittag gelegt, zunächst stand Entspannen und Ankommen auf dem Plan. Bei einer Zeitverschiebung von sechs Stunden gelte es "schnell in den Rhythmus zu kommen", und vor allem ordentlich zu schlafen, wie Dallmann erklärt.

Dass die letzten Partien gegen die US-Frauen aus deutscher Sicht nicht allzu erfreulich verliefen, macht Dallmann keine Sorgen - zumal das letzte Aufeinandertreffen vier Jahre zurück liegt (0:1). "Wir haben seitdem eine Entwicklung genommen. Die USA hatte in den letzten zwei Spielen auch ihre Probleme mit Spanien und England, insofern kann man gerade nicht sagen, wer auf welchem Niveau ist. Das macht das Kräftemessen zu diesem Zeitpunkt ganz spannend und nicht mehr vergleichbar mit damals. Wir fangen wieder bei Null an", sagt Dallmann, die mit ihrer Mannschaft dann auch am Sonntag (23 Uhr MEZ, live in der ARD) noch einmal in Harrison/New Jersey auf die US-Auswahl trifft.