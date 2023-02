DFB-Frauen müssen umplanen: Minge rückt für Oberdorf nach

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft muss im ersten Testspiel 2023 auf Lena Oberdorf verzichten. Jana Minge ersetzt die Wolfsburgerin.

Es läuft nicht rund für Lena Oberdorf. Erst schaffte die Mittelfeldspielerin des VfL Wolfsburg ebenso wie Teamkollegin Alexandra Popp bei der Wahl zu Weltfußballerin nicht den Sprung unter die Top drei, nun muss die 21-Jährige auch für das erste Spiel im WM-Jahr absagen.

Die Vize-Europameisterin "fällt krankheitsbedingt für das Trainingslager der Frauen-Nationalmannschaft vom 14. bis 19. Februar in Marbella aus", teilte der DFB am Samstag mit. Damit fehlt Oberdorf auch beim Länderspiel gegen Schweden in Duisburg am 21. Februar (18.15 Uhr, LIVE! bei kicker).

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat auf den Ausfall von Oberdorf reagiert und Janina Minge vom SC Freiburg nachnominiert. Für die 23-Jährige ist die DFB-Auswahl kein Neuland, schließlich war sie Ende des alten Jahres bei der Länderspielreise in den USA dabei.

Minge, wie Oberdorf im Mittelfeld beheimatet, hat in bislang elf Liga-Spielen acht Tore erzielt und rangiert damit hinter Ewa Pajor vom VfL Wolfsburg auf Platz zwei der Torjägerinnen-Liste.