DFB-Frauen: Lohmann muss gegen Schweden verletzt passen

Mittelfeldspielerin Sydney Lohmann fällt für das erste Länderspiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft im Jahr 2023 gegen Schweden verletzt aus.

Gegen die Schwedinnen startet die deutsche Frauen-Nationalmannschaft am Dienstag (18.15 Uhr, LIVE! bei kicker) in Duisburg ins Länderspieljahr 2023. Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg muss dabei ohne Mittelfeldspielerin Sydney Lohmann auskommen. Die 22-Jährige musste aufgrund von muskulären Problemen vorzeitig vom Team abreisen.

Lohmann, die in der Bundesliga beim FC Bayern im Mittelfeld die Fäden zieht, erzielte in der laufenden Spielzeit in 13 Pflichtspielen zwei Tore für die Münchnerinnen. Für die Nationalelf lief sie bislang 19-mal auf, vier Einsätze hatte Lohmann bei der EM im vergangenen Jahr.

Trainingslager in Marbella zur Vorbereitung auf das WM-Jahr 2023

Bis Sonntag hatten sich die DFB-Frauen im spanischen Marbella auf das Aufeinandertreffen mit Schweden vorbereitet, das als eine erste Standortbestimmung im WM-Jahr 2023 dient. Im Sommer steht für Deutschland dann in Australien und Neuseeland die WM-Endrunde an. Dort treffen die Vize-Europameisterinnen in der Gruppe H auf Marokko, Kolumbien und Südkorea.