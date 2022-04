DFB-Frauen in Bielefeld doch mit Dallmann - Huth-Kritik an der Anstoßzeit

Am Samstag spielt die deutsche Frauen-Nationalmannschaft gegen Portugal. Die Anstoßzeit passt dabei wohl nicht ins Bild. Die Tatsache, dass 350 Flüchtlinge aus der Ukraine dabei sein werden, aber schon. Indes reist Linda Dallmann nun doch an.

Für die DFB-Auswahl der Frauen steht das wichtige WM-Qualifikationsspiel gegen Verfolger Portugal am Samstag an. Anstoßzeit: 16.10 Uhr (LIVE! bei kicker). Das Problem: Ab 15.30 Uhr rollt bei den Männern in der Bundesliga der Ball. Svenja Huth schloss sich am Dienstag der allgemeinen Kritik an und wünscht sich, das der Ball bei den DFB-Frauen künftig "zur Primetime" rollt. "Der Wochentag ist erstmal zweitrangig. Und wir würden uns wünschen, dass die Anstoßzeiten so sind, dass sie nicht unbedingt mit der Männer-Bundesliga kollidieren."

Unabhängig davon hat der DFB bereits rund 6000 Tickets verkauft. Und etliche verschenkt. Für die Partie in Bielefeld werden 350 Freikarten für Geflüchtete aus der Ukraine zur Verfügung gestellt, wie der DFB am Dienstag mitteilte. "Der Krieg in der Ukraine und das unermessliche Leid der Menschen dort sind natürlich auch bei uns innerhalb des Teams ein großes Thema", sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. "Das bewegt uns sehr und macht uns alle fassungslos. Wir hoffen, dass wir den geflüchteten Menschen mit der Einladung ins Stadion wenigstens für eine begrenzte Zeit ein wenig Ablenkung und Freude schenken können."

Dallmann ist dabei - Fragezeichen bei Rall

Die könnte den Zuschauern in Bielefeld nun auch Linda Dallmann schenken, denn die offensive Mittelfeldspielerin des FC Bayern wird nach überstandener Corona-Infektion zur DFB-Elf nachreisen. Dallmann "stößt am heutigen Dienstag zum Team", so der DFB. Ob die ebenfalls mit COVID-19 infizierte Maximiliane Rall die DFB-Auswahl verstärken wird, ist noch unklar. Dallmann und Rall fehlten dem FCB beim 0:6-Debakel im Gipfeltreffen in Wolfsburg.