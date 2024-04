DFB-Frauen gegen Island mit Startelf-Debütantin

Die ersten drei Punkte haben die deutschen Fußballerinnen schon geholt. Am Dienstag gegen Island geht es in der Qualifikation für die Europameisterschaft im kommenden Jahr weiter.

Die beiden Teams kennen sich. Erst im Oktober trafen Island und Deutschland zuletzt aufeinander, mit dem besseren Ende für das Team von Trainer Horst Hrubesch. Dank Toren von Giulia Gwinn und Klara Bühl gewann das DFB-Team mit 2:0.

Außerdem spielen einige Isländerinnen in der Bundesliga. Sveindis Jonsdottir ist zum Beispiel Teamkollegin von Jule Brand und den anderen Spielerinnen vom VfL Wolfsburg. Die Stürmerin hat in der EM-Qualifikation bereits ein Tor erzielt.

Bei Deutschland wird Bibiane Schulze Solano ihr Startelf-Debüt im deutschen Team geben, das hat Hrubesch schon verraten. Die Innenverteidigerin wird in der Abwehrzentrale neben Kathrin Hendrich vom VfL Wolfsburg zum Einsatz kommen. "Sie passt da rein, hat ihre Qualitäten bewiesen, und so viele Linksfüße habe ich nicht in der Mannschaft", sagte Hrubesch.

Die Partie wird in Aachen am Dienstag um 18.10 Uhr angepfiffen.