DFB fordert "Staatsminister Sport" von der neuen Bundesregierung

Der DFB fordert von der nächsten Bundesregierung die Schaffung eines Staatsministers für Sport. Zudem sprachen die Landesfürsten über die 50+1-Regelung, die WM-Diskussionen und das Ehrenamt.

Ein Staatsminister Sport soll in Zukunft für neue Strukturen sorgen. "Im Rahmen der laufenden Regierungsbildung erwarten die Mitgliedsverbände des DFB eine Stärkung des Sports, speziell des Breitensports, der während der Corona-Pandemie in den politischen Entscheidungen lange Zeit stark vernachlässigt wurde", hieß es in einer Mitteilung des DFB am Sonntag nach einer Konferenz der Präsidenten aus den Landes- und Regionalverbänden in Hamburg. Für den Sport ist bisher das Bundesinnenministerium zuständig.

Weitere Forderungen des DFB seien ein Investitionsprogramm für Sportstätten in Neubau und Bestand, eine höhere Anerkennung des durch den Amateurfußball geschaffenen Mehrwerts für die Gesellschaft sowie eine nachhaltigere Unterstützung des Ehrenamts. "Wichtige Themen sind darüber hinaus eine Entbürokratisierung für Vereine sowie der Schutz ihrer ehrenamtlichen Führungen mit Blick auf die rechtlichen Rahmenbedingungen", hieß es weiter.

50+1, WM und Super League

zudem sprach sich der DFB für eine Beibehaltung der 50+1-Regel aus. Die Regelung sei "elementarer und von den Akteuren anerkannter Bestandteil des Fußballwettbewerbs in Deutschland", teilte der Verband in einer Pressemitteilung nach der Sitzung der Landesfürsten mit. Mit dieser gemeinsamen Haltung werde der DFB in mögliche Verhandlungen mit dem Bundeskartellamt gehen.

Des Weiteren bekräftigte die Präsidentenkonferenz einmal mehr die Ablehnung einer Verkürzung des WM-Rhythmus und der Einführung einer Super League. Weltmeisterschaften alle zwei Jahre brächten "gravierende Nachteile für die Entwicklung des Fußballs in vielen Bereichen" und könnten insbesondere negative Auswirkungen auf die Entwicklung des Frauenfußballs haben, teilten die Landesverbände mit. Änderungen des internationalen Spielkalenders seien generell nur im Konsens zu treffen.