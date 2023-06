DFB ePokalfinale: Wer holt sich den Pott und 40.000 Euro Preisgeld?

Am 16.06 und 17.06 steht die dritte Endrunde des DFB ePokals an. kicker eSport ist dabei und klärt im Vorfeld alle wichtigen Fragen.

Am Wochenende steht die Suche nach dem neuen DFB ePokalsieger an. Titelverteidiger ist der FC St. Pauli, die können die Trophäe jedoch nicht mehr gewinnen. Die Kiezkicker schieden bereits aus.

In Lauerstellung auf die Nachfolge befindet sich der ein oder andere Underdog. Welche das sind, wie deren Chancen stehen, wann und wo gespielt wird und welche Partien ihr nicht verpassen solltet, erläutern wir euch.

Wann und wo wird gespielt?

Die Endrunde beginnt am 16.06 mit den Begegnungen des Viertelfinals. Noch am selben Abend werden dann die Paarungen des Halbfinales ausgelost, das samt Endspiel am 17.06 ausgetragen wird. Anpfiff der ersten Duelle ist am Freitag um 14 Uhr - am Samstag startet das Event um 16 Uhr. Das Finale ist für 18 Uhr angesetzt. Aufgrund von Elfmeterschießen oder anderen Vorkommnissen kann sich das jedoch verzögern.

Die Finalrunden finden in Frankfurt im DFB Campus statt - allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Mitverfolgen könnt ihr das Event live im Twitch-Stream von kicker eSport. Außerdem gibt es die Ergebnisse auf unserer Spieltagsübersicht, zudem berichten wir live vor Ort im Web und in der App.

Wie wird gespielt?

Wie beim Grand Final der Virtual Bundesliga heißt der Modus auch beim DFB ePokalfinale FIFA Ultimate Team. Verwendet werden dürfen ausschließlich Akteure der deutschen Ligen, sowie Hero- und Icon-Karten mit Bundesliga-Bezug. Weitere Beschränkungen bestehen für den Bau des eigenen Teams nicht.

Die erlaubten Hero- und Icon-Karten Heroes: Mario Gomez, Lars Ricken, Jürgen Kohler, Jay-Jay Okocha, Wlodzimierz Smolarek, Rudi Völler, Abedi Pepe, Lucio, Jean-Pierre Papin, Landon Donovan

Icons: Gerd Müller, Michael Ballack, Miroslav Klose, Philipp Lahn, Lothar Matthäus, Bastian Schweinsteiger, Raul, Ruud Van Nistelrooy, Jari Litmanen, Davor Suker, Xabi Alonso

Bis zum Erreichen des Finales erfolgt die Austragung aller Spieltage im K.-o.-Modus mit Single Elimination und Best-of-Three-Modus. Das heißt: Wer zwei von drei Spielen gewinnt, zieht in die nächste Runde ein, der Verlierer scheidet aus und bekommt keine zweite Chance. Gestartet wird im 1vs1, ehe das möglicherweise dritte Spiel im Doppel absolviert wird.

Wer spielt gegen wen?

Noch im Turnier sind der VfL Bochum, Bayer Leverkusen, IQONIC aka. VfR 1919 Grünstadt, RB Leipzig, der SSV Jahn Regensburg, SC Paderborn, SV Sandhausen und FC Hansa Rostock. Folgende Paarungen sieht das Viertelfinale vor: VfL Bochum vs. Bayer Leverkusen (14 Uhr), SC Paderborn vs. SV Sandhausen (vrstl. 15 Uhr), IQONIC vs. Hansa Rostock (vrstl. 17 Uhr) und RB Leipzig vs. Jahn Regensburg (vrstl. 18 Uhr).

Wer sind die Favoriten?

Besonders interessant dürften die Partien der Paderborner gegen Sandhausen und IQONIC gegen Hansa Rostock sein. Der Paderborner Jonas 'Jonny' Wirth überzeugte beim VBL Grand Final und warf spektakulär Weltmeister Umut 'RBLZ_Umut' Gültekin aus dem Turnier. Letztlich kam er bis ins Halbfinale, wo er knapp am späteren Meister Radelja scheiterte. Schon im Vorfeld des VBL-Finales hob 'NiklasRank' Wirth in die Favoritenrolle: "Er beherrscht die Fünferkette und hat zudem einen 'ekelhaften', aber auch erfolgreichen Spielstil."

Aufgrund seiner Leistungen zuletzt dürfte die Erwartungshaltung gestiegen sein. Auf der anderen Seite trifft er mit dem SCP auf überraschend starke Sandhäuser, die die beste Saison ihrer Vereinsgeschichte spielen. David 'Dave' Queck erreichte beim Grand Final das Achtelfinale - auch er scheiterte schließlich an 'AntonioRadelja'.

Apropos Überraschungsteam: Das ist sicherlich auch IQONIC, die auf dem Weg ins Viertelfinale Eintracht Frankfurt und Titelverteidiger St. Pauli ausgeschaltet haben. Sie treffen auf zuletzt schwächelnde Rostocker um Levy Finn 'levyfinn' Rieck und Henning 'FCH_Henning' Wilmbusse. Grundsätzlich ist den Underdogs einiges zuzutrauen, auf dem Papier bleiben Leipzig und Rostock die Favoriten auf den Titel. Wer sich den holt, bekommt zusätzlich zum Pott 40.000 Euro. Der Zweitplatzierte erhält 15.000 Euro.