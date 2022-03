DFB-ePokal: Zwei VBL-Duelle, FOKUS gegen KiNG eSports

Im DFB-ePokal beginnt Ende März die heiße Phase der Saison 2021/22, die Hauptrunde ist bereits ausgelost - zwei VBL-Begegnungen stehen auf dem Spielplan.

'Umut' und RB Leipzig treten im DFB-ePokal gegen den VfL Bochum an. RB Leipzig

Der Finaltag der Qualifier hat die Vorrunde des DFB-ePokal abgeschlossen, in der Hauptrunde treffen die Qualifikanten am 31. März auf die zwölf besten Vereine der VBL Club Championship-Hinrunde. Dabei werden vier Teams der Virtual Bundesliga (VBL) schon in der ersten K.o.-Runde direkt aufeinandertreffen.

Süd-Ost-Staffelsieger RB Leipzig bekommt es mit dem VfL Bochum zu tun. Die Blau-Weißen enttäuschten trotz hochkarätigen Kaders um Benedikt 'BeneCR7x' Bauer in der VBL Club Championship und schlossen die Division Nord-West auf dem neunten Platz ab. Im Rahmen des DFB-ePokal werden die Karten neu gemischt.

96 und Fürth gegen den VBL-Frust

In der zweiten VBL-Begegnung bekommt es Hannover 96 mit der SpVgg Greuther Fürth zu tun. Während die Kleeblätter den Play-off-Einzug verpassten, scheiterte Hannover 96 in der Zwischenrunde am 1. FC Heidenheim. Nur eine der beiden Mannschaften kann den Sprung ins Achtelfinale schaffen.

Denn die Hauptrunde wird im K.o.-System ausgetragen, jede Gesamtniederlage bedeutet das Aus auf dem Weg zum DFB-ePokalsieg. Die Duelle werden wie üblich im Best-of-3-Format ausgetragen, neben den VBL-Begegnungen stehen noch einige weitere interessante Aufeinandertreffen auf dem Programm.

SP9 noch doppelt im Rennen

Der FOKUS CLAN, der am Finaltag der Qualifier die Top-Organisation NEO um Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen ausgeschaltet hatte, muss sich gegen KiNG eSports behaupten. Auf der einen Seite sticht Weltmeister Mohammed 'MoAuba' Harkous hervor, bei KiNG tritt unter anderen Ditmir 'Ditmir_4897' Alimi an.

Noch mit zwei Teams vertreten ist SP9 von Fußballprofi Sebastian Polter: Im Kader der Youth-Auswahl steht etwa Max 'Kuchinter' Winter, die erste Mannschaft zählt mit Niklas 'NRaseck' Raseck, Michael 'Phenomeno' Gherman und Mario 'MMayo' Reubold sogar zu den großen Turnierfavoriten.

Einer kann den Titel verteidigen

Ermittelt wird am 31. März und 1. April sowie den beiden Tagen darauf im Zuge der Finalrunde der Nachfolger des Celtic Worms FC. Wobei ein Spieler seinen Titel aus der vergangenen Debütsaison sogar noch verteidigen kann: Yüksel 'Bomber_Yuksel' Diker trifft mit B360 Denzlingen auf das eFootball Team Saar.

Erste Duelle der Hauptrunde:

Haching eSports - 1. FC Heidenheim 1846

IQONIC - Viktoria Berlin eFootball

eFootball Team Saar - B360 Denzlingen

SSV Stederdorf - Hamburger SV

SpVgg Haiderbach - SP9 eSports

RB Leipzig - VfL Bochum 1848

1. FC Köln - IloveSucuk

SV Vorwärts Hülsen - Schanzer eSports

Hannover 96 - SpVgg Greuther Fürth

Borussia E-Sports -TSV Eintracht Immenbeck

Rote Teufel Esport - 1. FC Nürnberg

FOKUS CLAN - KiNG eSports

SG Gensingen/Grolsheim - FC Augsburg

Toad United - FC St. Pauli

SP9 Youth - SV Werder Bremen

TSV Nordhastedt eFootball - SV Preußen Elsterwerda